Türkiye Gazetesi

Enes Ünal nefis bir frikik golü ve şık bir asistle Getafe'yi 3 puana taşıyan isim oldu.

Getafe, ilk yarınının son uzatma dakikalarında (Dk. 45+5) Enes Ünal'ın serbest vuruştan attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı. Ceza sahasının dışında sol kanattan kullanılan serbest vuruşta topa çok iyi vuran Enes, bu sezonki ikinci golünü atmış oldu. İkinci yarıya da Carles Alena'nın golüyle (Dk. 48) başlayan ev sahibi takım farkı ikiye çıkardı.

Real Sociedad, 50. dakikada Brais Mendez'in golüyle farkı tekrardan 1'e indirse de ilerleyen dakikalarda karşılıklı ataklar sonucu değiştirmedi.

La Liga'da ilk galibiyetini alan Getafe, 4 puanla 18. sırada yer aldı. Real Sociedad ise 7 puanla 11. sırada kaldı.

GEÇEN SEZONKİ GİBİ OLMASIN...

Takımının bu sezonki ilk galibiyetine 1 gol ve 1 asistle önemli katkı sağlayan Enes, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Bugün galip gelmemiz çok önemliydi çünkü zor bir durumdaydık. Geçen sezon yaşadığımız sorunları yaşamak istemiyoruz.'' şeklinde konuştu.

Getafe Teknik Direktörü Quique Sanchez Flores de basın toplantısında Enes ile ilgili yöneltilen bir soruya "Gol çok önemi. Enes her zamanki gibi çalışkan, gayretli, kaliteli bir futbolcu. Bizi her zaman heyecanlandırıyor." cevabını verdi.

Enes'in futbolu İspanyol basınında da öne çıkarılırken, "Enes, Getafe'yi organize ediyor", "Enes 3 puana değer", "Maçın en önemli figürü Enes Ünal oldu", "Takımının şimdiye kadar attığı 4 golden 2'si Enes'in" ifadeleri kullanıldı.