Türkiye Gazetesi

Uğur AKTAN

Süper Lig’de sezona inişli çıkışlı bir grafikle başlayan ve Avrupa’da adeta yokları oynayan Trabzonspor, haftanın kapanış maçında ligde şu ana kadar bir yenilgisi bulunan Adana Demirspor’a konuk oldu. Baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada ev sahibi takım iki kez öne geçerken, iki kez beraberliği yakalayan Abdullah Avcı’nın öğrencileri sahadan bir puanla ayrılıyordu ki uzatmada gelen golle şoku yaşadı.

JENERİKLİK FRİKİK

Oldukça tempolu geçen karşılaşmada gol perdesi maçın 10. dakikasında açıldı. Emre Akbaba’nın yerde kalmasıyla kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kevin Rodrigues jeneriklik bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0. Karşılaşmanın 37. dakikasında Adana Demirspor’un tecrübeli stoperi Yaroslav Rakitskiy ceza sahasında Maxi Gomez’i düşürünce, kazanılan penaltı vuruşunda Bakasetas ilk yarının skorunu belirleyen golü attı: 1-1.

FIRTINA YIKILDI

Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan Adana Demirspor, 55’te eski Trabzonsporlu Yusuf Sarı’nın taşıdığı top ve sonrasında bir başka eski Trabzonsporlu Badou Ndiaye’nin golüyle bir kez daha öne geçti: 2-1. 84’te yeni transfer Naci Ünüvar’ın topuk pasını yay üzerinde tamamlayan bir başka yeni isim Umut Bozok takımına beraberliği getirdi. Maç böyle bitecek denirken uzatmada sahne alan Samet Akaydın penaltı noktası üzerinden Fırtına’yı yıktı: 3-2

BEĞENİ TOPLADI! NACİ'DEN ŞIK ASİST

80. dakikada Trezeguet’nin yerine oyuna giren Trabzonspor’un Ajax’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Naci Ünüvar dikkat çekti. Futbolcu oyuna girdikten üç dakika sonra Umut Bozok’a nefis bir topuk pasıyla asist yaparken beğeni topladı.

BU NASIL İPTAL? SKANDAL KARAR...

Adana Demirspor’un Belhanda ile bulduğu golün hakem Karaoğlan tarafından iptali şaşkınlıkla karşılandı. Kornerde topu arkadaşı Bjarnasson’a gönderen futbolcu, tekrar geri alarak şutla ağları buldu. Fakat Karaoğlan Bjarnasson’un topa dokunmadığına hükmetti. Yardımcı hakem Serkan Olguncan’ın bayrağını kaldırmaması da pozisyonun ofsayt olmadığını gösteriyor.

BU GİDİŞ İYİ DEĞİL

Trabzonspor, son 7 maçta 1 galibiyet alabildi. İşte son şampiyonun o maçları:

Kopenhag 1-2

Antalyaspor 2-5

Kopenhag 0-0

Galatasaray 0-0

Ümranyespor 1-0

Ferencvaros 2-3

A. Demrspor 2-3

TRABZON SANKİ BUHARLAŞTI! 11'DE SADECE 3 ŞAMPİYON

Çok değil dört ay önce Süper Lig’i şampiyon bitiren Trabzonspor âdeta buharlaştı. Gerek sakatlıklar gerekse de başka takımlara transfer olan futbolcular sebebiyle bordo mavililer dün Adana Demirspor önüne üç eski oyuncusuyla çıkabildi. Şampiyon kadrodan sadece Uğurcan Çakır, Vitor Hugo ve Bakasetas on birdeydi.

ABDULLAH AVCI: BAHANE ÜRETMEM

Maçın ardından üzgün olan Abdullah Avcı, "Seyahat, sakatlıklar... Hiçbirini bahane etmem. Rakibi tebrik ediyorum" derken, "Geçiş hücumlarından iki gol yedik. Rakibe bu kadar uzak kalamayız. Geri bu kadar koşamayız. Benim takımlarımda en çok buna dikkat ederim. Maçı çevirirken, mağlup duruma düştük" vurgusu yaptı ve, "Sağlıklı gitmeyen bir durum var. Çok alışık olmadığım bir durum. Son şampiyonuz, ben de oyuncular da kendini sorgulayacak. Bu işin içinden çıkacağız" sözlerini kullandı.

Trabzonlu Samet Akaydın Trabzonspor'u yıkan isim oldu Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Adana Demirspor'da 90+4'te attığı golle takımına 3 puanı getiren isim olan Samet Akaydın'ın Trabzon doğumlu olduğu ortaya çıktı. Futbola İdmanocağı'nda başlayan 28 yaşındaki stoper Trabzonspor'da A Takım'a çıkmadan şehirden ayrılmıştı. Yıllar sonra memleketinin takımına son dakika golü atan Samet Akaydın, Adana Demirspor'un evinde 3'te 3 yapmasını sağladı.