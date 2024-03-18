Abdullah Avcı'dan yorumculara kırmızı kart sorusu! 'Merak ediyorum'

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'u 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından Abdullah Avcı açıklamalar yaptı. Avcı, kazandıkları penaltıyla ilgili konuştu ve "spor yorumcularından bilgilendirme olursa sevinirim" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe'ye 3-2 yenildikleri maçı değerlendirdi.

Abdullah Avcı şunları söyledi:

PENALTIDA KIRMIZI KART VAR MI, YOK MU?

"15 dakika hem baskıyı doğru yapamadık hem de rakip daha çok topa sahip oldu. Sonrasında oyuna hakim olduk ve topa daha fazla sahip olduk. Oyundaki aksiyonlarımız doğru. Duran top ve arkasından penaltı... Merak ediyorum penaltıda kırmızı kart var mı yok mu? Yorumculardan bilgilendirmek olursa sevinirim."

BEN SAHANIN İÇİNDE KALMAYA ÇALIŞACAĞIM

"Maçın sonundaki durum üzüntü verici. Ben bunu konuşarak düzeltemem. PFDK ve TFF anlamında buradan ne çıkacak, bütününden ne çıkacak ben bilmiyorum. Ben yine sahanın içinde kalmaya çalışacağım. Bence kaybetmeyi hak etmedik. Rakibi tebrik ediyoruz ve başarılar diliyoruz."