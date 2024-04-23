Çeşme'de “Salomon Yarı Maratonu” heyecanı!

Ege'nin büyüleyici atmosferinde, tarih ve doğanın kucaklaştığı bir rota üzerinde koşmak isteyenler Salomon Çeşme Yarı Maratonu’nda 4 Mayıs Cumartesi günü bir araya gelecek. “Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş!” sloganı ile Çeşme, Ilıca ve Alaçatı'nın eşsiz güzelliklerinde koşulacak yarışa dahil olmak isteyenler 1 Mayıs Çarşamba gününe kadar kayıt yaptırabilecek.

Salomon isim sponsorluğunda düzenlenecek Çeşme Yarı Maratonu, 4 Mayıs Cumartesi Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde koşulacak. Bu önemli organizasyona katılmak için son kayıt tarihi ise 1 Mayıs Çarşamba.

Ege'nin büyüleyici atmosferinde, tarih ve doğanın kucaklaştığı bir rota üzerinde koşmak isteyenler Salomon Çeşme Yarı Maratonu’nda bir araya gelecek. Çeşme, Ilıca ve Alaçatı'nın eşsiz güzelliklerinde 4 Mayıs Cumartesi günkü yarışa dahil olmak isteyenler 1 Mayıs Çarşamba gününe kadar kayıt yaptırabilecek.

“Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş!” sloganı ile start alacak organizasyon; Garmin, Ceysu, Medicana Sağlık Grubu, Pınar Protein, Toyota Hybrid Mobilite sponsorluğunda düzenlenecek.

Argeus Travel & Events tarafından organize edilen Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Valiliği, Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Belediyesi, Züber, Take34, PT Academy katkılarıyla gerçekleşecek yarış, birbirinden önemli sporcuları bir araya getirecek.

Çeşme, Ilıca ve Alaçatı’da, 21K ve 10K parkurlarıyla koşu tutkunlarına benzersiz bir deneyim sunacak olan yarış, 1000’er kişilik katılımcı ile sınırlı tutulacak.

EGENİN EŞSİZ DOĞASINDA YARI MARATON

Salomon Çeşme Yarı Maratonu'nun 21K koşusu, Çeşme’nin muhteşem manzarasında katılımcılara unutamayacakları bir deneyim sunacak. Çeşme şehir merkezinden saat 08.00’de start alacak organizasyon, Ilıca ve Alaçatı’nın tüm güzelliklerini gözler önüne sererken, başladığı noktada sona erecek. 188 metrelik tırmanışı da içinde barındıran yarış, parkur çeşitliliği anlamında koşucuların deneyimlerini de zenginleştirecek.

10K PARKURUNDA DAYANIKLILIĞINI TEST ET!

Organizasyonda 21K’lık yarı maratonun yanı sıra 10K’lık ayrı bir parkur da yer alacak. 10 km'lik parkurda yarı maraton heyecanını yaşamak isteyenler için yarış, Alaçatı Şehir Merkezi'nden saat 09.00’da başlayıp, Çeşme Şehir Merkezi’nde son bulacak. 91 metrelik bir tırmanışa sahip olan 10K parkurunda ise hem yeni katılımcılar hem de tecrübeli isimler finişi liderlikle tamamlamak için mücadele verecek.

“SALOMON DAĞLAR VE PATİKALARDAKİ KOŞU DENEYİMİNİ ŞEHRE İNDİREREK DEVRİMSEL BİR FİKİR ORTAYA ATMIŞTIR”

Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, yaptığı açıklamada, “Salomon dağlar ve patikalardaki koşu deneyimini beş yıl önce şehre indirerek her zamanki gibi devrimsel bir fikri ortaya atmıştır. Çok uzun zamandır her türlü yanlış basışı düzelten ayakkabı konsepti tüm dünyada kabul görmüşken Salomon tam tersi bir düşünceyle ortaya çıktı ve sizin uyum sağladığınız değil size uyum sağlayan ayakkabı fikrini ortaya attı. En meşhur özelliği olan fit “kalıp” uzmanlığını yeni koşu konsepti bağlamında ürettiği teknolojiler ile harmanlayan Salomon yol koşusu dünyasında yine eşsiz bir yer edinmiştir. Salomon 2024 bahar/yaz koleksiyonuna eklediği yeni modelleri ile hız, antrenman ve konfor alanlarının tümünü kapsayan uzmanlığını koşu tutkunlarına sunarken aynı zamanda eşsiz çizgisini de korumaya devam ediyor. Salomon, kısa mesafe ve antrenmanlar için hareketi destekleyen yapısı ile DRX Bliss, özellikle hız konusunda öncü olan ve yeni nesil karbon fiber plakaya sahip Phantasm 2 ve konfor için dizayn edilen Aero Glide 2 modelleri ile sahneye yeni yıldızlar çıkarmakta kararlı. İlerleyen dönemde de devrim oluşturan yeni konsepti sürdürecek olan Salomon inovatif ve öncü olmaya elbette devam edecek” dedi.

KATEGORİLER

21K PARKURU

Erkek/Kadın Genel Klasman

Erkek/Kadın 35-

Erkek/Kadın 35 – 39

Erkek/Kadın 40 – 44

Erkek/Kadın 45 – 49

Erkek/Kadın 50 – 54

Erkek/Kadın 55 – 59

Erkek/Kadın 60 – 64

Erkek/Kadın 65 – 69

Erkek/Kadın 70 – 74

Erkek/Kadın 75+

Kurumsal Takımlar Klasmanı

10K PARKURU

Erkek/Kadın Genel Klasman

Erkek/Kadın 16-18

Erkek/Kadın 35-

Erkek/Kadın 35 – 39

Erkek/Kadın 40 – 44

Erkek/Kadın 45 – 49

Erkek/Kadın 50 – 54

Erkek/Kadın 55 – 59

Erkek/Kadın 60 – 64

Erkek/Kadın 65 – 69

Erkek/Kadın 70 – 74

Erkek/Kadın 75+

Kurumsal Takımlar Klasmanı