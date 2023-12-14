Dünya starı Fenerbahçe’ye imza atıyor! Bu transfer şampiyonu belirler, 106 gol 65 asist

14 Aralık 2023 13:18 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 13:18

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: A Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde bu akşam Slovak ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına başladı. Devre arasında kadrosunu genişletmek isteyen sarı-lacivertli ekip, kolları sıvadı. Dzeko’nun yerine hızlı bir golcü almak isteyen Kanarya, Manchester United’ın yıldızına gözü dikti.

FENERBAHÇE DÜNYA STARINI GETİRİYOR

2013-2014 sezonundan bu yana şampiyon olmayan Fenerbahçe, bu sene yakaladığı çıkışla Süper Lig’de kupayı müzesine götürmek istiyor. Forvet hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler İngiliz devinin yıldızı için harekete geçti.

Fenerbahçe'nin, İngiliz devi Manchester United'ın yıldızı Anthony Martial'i transfer gündemine aldı. Manchester United Teknik Direktörü Erik Ten Hag'ın kadroda şans vermediği Fransız golcünün transferine sıcak baktığı öğrenildi.

106 GOL 65 ASİST

Bu sezon 19 maçta görev alırken 2 gol 2 asiste imza atan yıldız golcünün güncel piyasa değerinin 15 milyon euro olduğu öğrenildi. 28 yaşındaki yıldız golcü için bugüne dek toplamda 65 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

Fransız yıldız, futbol hayatı boyunca 493 maçta görev alırken takımına 106 gol 64 asiste imza attı.