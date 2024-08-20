Fenerbahçe'den João Pedro açıklaması! Resmen duyurdular

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Ağustos 2024 16:32 - Güncelleme: 20 Ağustos 2024 16:37 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, João Pedro ile yollarını ayırdıklarını resmen açıkladı. Sarı lacivertliler tarafından yapılan açıklamada, João Pedro ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin fesh edildiği belirtildi.