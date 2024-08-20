Fenerbahçe'den João Pedro açıklaması! Resmen duyurdular
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, João Pedro ile yollarını ayırdıklarını resmen açıkladı. Sarı lacivertliler tarafından yapılan açıklamada, João Pedro ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin fesh edildiği belirtildi.
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Brezilyalı João Pedro hakkında açıklama yaptı.
Sarı lacivertli kulübün resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı futbolcularından João Pedro ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılmış ve sözleşmesi fesh edilmiştir. Oyuncuya kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi