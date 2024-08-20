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Fenerbahçe'den João Pedro açıklaması! Resmen duyurdular

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;den João Pedro açıklaması! Resmen duyurdular

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, João Pedro ile yollarını ayırdıklarını resmen açıkladı. Sarı lacivertliler tarafından yapılan açıklamada, João Pedro ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin fesh edildiği belirtildi.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Brezilyalı João Pedro hakkında açıklama yaptı. 

Sarı lacivertli kulübün resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı futbolcularından João Pedro ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılmış ve sözleşmesi fesh edilmiştir. Oyuncuya kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'den João Pedro açıklaması! Resmen duyurdular - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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