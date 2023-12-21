Galatasaray İngiliz süper golcüyü İstanbul’a getiriyor! Aslan'dan tarihi transfer hamlesi, yer yerinden oynayacak

21 Aralık 2023 15:57 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 15:59

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında evinde Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Galatasaray, kritik Fenerbahçe derbisi öncesi rahat bir nefes aldı. Aldığı 3 puan ile şampiyonluk yarışından kopmayan sarı-kırmızılı ekip ara transfer dönemi çalışmalarına başladı. Galatasaray’ın Manchester Unidet’ta kadro dışı bırakılan Jadon Sancho ile temaslara geçtiği öğrenildi.

11 Ocak’ta başlayacak olan kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, golcü aramalarına başladı. Icardi’nin yanına hızlı bir forvet bulmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, gözünü İngiliz starına dikti.

GALATASARAY İNGİLİZ STARINI GETİRİYOR

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, İngiliz deviManchester United'ın kadro dışı bıraktığı yıldız golcü Jadon Sancho'yu gündemine aldı. Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen sarı-kırmızılı ekibin bu transferde ısrarcı olduğu öne sürüldü.

25 MİLYON EURO DEĞERİNDE

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan 2 yaşındaki golcü futbolcu, bu sezon İngiliz ekibinde 3 maçta görev alarak yalnızca 76 dakika sahada kaldı. 2021 yılında Alman devi Borussia Dortmund ile yollarını ayıran golcü futbolcu, 85 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibine imza atmıştı. Yıldız golcü için bugüne dek toplamda 105 milyon euro bonservis bedeli ödendi.