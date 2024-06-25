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Rafa Silva Beşiktaş'ta! 3 yıllık anlaşma sağlandı

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Rafa Silva Beşiktaş&#039;ta! 3 yıllık anlaşma sağlandı
Beşiktaş, Rafa Silva, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva Beşiktaş'la anlaştı. Yıldız oyuncu, İkinci Başkan Hüseyin Yücel tarafından İstanbul'a getiriliyor. Silva’nın saat 20.30’da İstanbul’da olacağını açıklandı.

Beşiktaş'ta Gabriel Paluistan'dan sonra ikinci transfer gerçekleşiyor. Siyah-beyazlı kulüp, Benfica ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki forvet Rafa Silva ile anlaşmaya vardı. 

Rafa Silva Beşiktaş'ta! 3 yıllık anlaşma sağlandı - 1. Resim

Sercan Dikme, Rafa Silva ile anlaştığını ve Beşiktaş'ın ikinci başkanı Hüseyin Yücel tarafından İstanbul'a getireceğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ UÇAKTAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Beşiktaş'ın X hesabında Hüseyin Yücel ile Rafa Silva'nın uçakta çekilmiş fotoğraflarına yer verildi.

Öte yandan Rafa Silva'nın Instagram hesabından Beşiktaş'ı, ikinci başkan Hüseyin Yücel'i ve Musrati'yi takip etmeye başladığı görüldü.

GEÇEN SEZON 22 GOL ATTI

Rafa Silva'nın 2023-2024 sezonunda Benfica'daki performansı ise dikkat çekti.

Geçen yıl toplamda 52 maça çıkan Rafa Silva, 22 gol attı, 15 asist yaptı.

TRANSFERİN DETAYLARI

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre, Beşiktaş Rafa Silva için 10 milyon euro imza parası ve yıllık 6 milyon euro maaş olmak üzere 3 yıllık bir teklif yaptı. Rafa Silva'nın maliyetinin 28 milyon euro olağı iddia edildi.

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