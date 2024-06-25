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Real Madrid'de ayrılık! Nacho takıma veda etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Real Madrid&#039;de ayrılık! Nacho takıma veda etti
Real Madrid, Futbol, Haber

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

İspanya'nın Real Madrid kulübünde forma giyen Nacho, takımdan ayrıldığını açıkladı.

 

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 34 yaşındaki futbolcu, "Buraya 10 yaşında geldim. Kazanmayı ve kaybetmeyi, savaşmayı ve acı çekmeyi, her zaman coşku ve kararlılıkla yaşamayı öğrendim. Hayatımın kulübü Real Madrid'e veda ediyorum." ifadelerini kullandı.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez de kulübün teşekkür mesajında, "Akademimize geldiğinden beri Nacho herkese örnek oldu. Herkesin sevgisini, takdirini ve hayranlığını kazandı." dedi.

Real Madrid'de ayrılık! Nacho takıma veda etti - 1. Resim

Madrid temsilcisiyle tüm kulvarlarda 364 maça çıkan Nacho, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 26 kupa kazandı.

 
Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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