Sacha Boey'in ardından Galatasaray'da bir ayrılık daha! Anlaşma sağlandı

Galatasaray’da Sacha Boey’in Bayern Münih’e transfer olmasının ardından Hakim Ziyech de takımdan ayrılma yolunda. Faslı yıldızın Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Süper Lig’de lider Fenerbahçe’nin peşini bırakmayan Galatasaray, ara transfer döneminde hem gelecek hem de gönderilecek oyuncu planlarını sıkı bir şekilde yürütüyor. Sarı-kırmızılılar yapacakları transferlerin yanında takımdan gönderecekleri oyunculara da odaklandı.

SACHA BOEY'İN ARDINDAN HAKİM ZİYECH DE GİDECEK

Sacha Boey’i rekor bir bedelle Bayern Münih’e satan Galatasaray’da bir ayrılık daha gündemde. Hakim Ziyech’in Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

SBA Sport’un haberine göre; Suudi Arabistan’da ara transfer döneminin bitmesine 2 gün kala, Al-Shabab Ziyech transferini resmiyete dökerek tamamlamaya çalışıyor.

GALATASARAY CHEALSEA'DEN KİRALAMIŞTI

Galatasaray, Hakim Ziyech’i sezon başında İngiliz takımı Chelsea’den satın alma opsiyonuyla kiralık olarak getirmişti.

14 MAÇTA 4 GOL VE 2 ASİSTE İMZA ATTI

Galatasaray ile bu sezon Süper Lig’de 9, Şampiyonlar Ligi’nde ise 5 maçta oynayan 30 yaşındaki Hakim Ziyech, 4 gol kaydederken 2 de asist yaptı.