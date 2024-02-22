Trabzonspor'un efsane futbolcusu Yattara geri döndü! 43 yaşında lisansı çıkarıldı

Süper Lig'de Trabzonspor ve Mersin İdman Yurdu formalarını giyen İbrahim Yattara, yeşil sahalara geri döndü. Gineli oyuncu Sivas'ın amatör lig takımlarından İmranlıspor'a transfer olan Yattara, lisansına kavuştu.

Sivas Süper Amatör Ligi takımlarından İmranlıspor'a transfer olan İbrahim Yattara’nın lisansı çıktı.

Trabzonspor’un eski yıldız futbolcusu İbrahim Yattara, Sivas’ta bulunan süper amatör spor kulüplerinden İmranlıspor’a transfer olmuştu.

İmranlıspor’un yeni transferleri İbrahim Yattara’nın lisansı bugün çıktı.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz İbrahim Yattara'nın lisansı bugün itibariyle çıktı.

Hafta sonu oynanacak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü maçında futbolcumuz sahada olacaktır. Tüm sporseverlere duyurulur” denildi.