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Türk futbolu bunu da gördü! Bursaspor 3. Lig'e düştü

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Türk futbolu bunu da gördü! Bursaspor 3. Lig&#039;e düştü

Spor Haberleri

Evinde 1461 Trabzon'a 2-1 mağlup olan 2009-2010 sezonu Süper Lig şampiyonu Bursaspor 3. Lig'e düştü.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 34. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı 1461 Trabzon'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla yeşil-beyazlılar TFF 3. Lig'e düştü. Bursaspor, Süper Lig’de şampiyon olduktan sonra bu seviyede mücadele edecek ilk takım oldu.

TÜRK FUTBOL TARİHİNDE BİR İLK YAŞANDI

Son sıradaki Adıyaman FK'nin ligden düşmesinin kesinleştiği grupta Süper Lig'de 2009-2010'da şampiyonluğa ulaşarak bunu başaran 5. takım olan 20 puanlı Bursaspor da lige veda etti.

Süper Lig'de şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza atan Bursa temsilcisi, son yıllardaki başarısız sonuçların ardından 3. Lig'e de düşmekten kurtulamadı.

Türk futbol tarihinde ise Süper Lig şampiyonluğu unvanı bulunan bir takım ilk kez 3. Lig'e düştü.

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