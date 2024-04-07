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Türkiye Futbol Federasyonu seçime gidiyor! Mehmet Büyükekşi tarih verdi

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Türkiye Futbol Federasyonu seçime gidiyor! Mehmet Büyükekşi tarih verdi

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada 18 Temmuz'da Mali Genel Kurulumuzu Seçimli Genel Kurul yapılacağını açıkladı. İşte haberin detayları...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF'nin seçime gideceğini duyurdu. Büyükekşi ayrıca tarih verdi. İşte açıklamanın detayları...

Türkiye Futbol Federasyonu seçime gidiyor! Mehmet Büyükekşi tarih verdi - 1. Resim

SEÇİM 18 TEMMUZ'DA

TFF Başkını Mehmet Büyükekşi, bir dizi etkinliklerde bulunmak üzere gittiği Adıyaman'da çarpıcı açıklamalar yaptı. TFF'nin Temmuz ayında seçime gideceğini duyuran Büyükekşi şu ifadeleri kullandı:

 "Biliyorsunuz Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim Kurulumuzda aldığımız karar ile 18 Temmuz'da yapacağımız Mali Genel Kurulumuzu Seçimli Genel Kurul olarak yapmaya karar verdik. 18 Temmuz'da yapacağımız Seçimli Genel Kurulumuz, Türk Futboluna hayırlı uğurlu olsun." 

EURO 2024 HAKKINDA KONUŞTU

Türkiye'nin, Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası macerası hakkında konuşan Büyükekşi "Önümüzde Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası var. Milli Takımımızın başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. İnşallah ikinci ev sahibi olarak oynayacağımız bu büyük turnuvada hepimizi çok sevindirecek sonuçlar alırız." dedi. 

 

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