U-20 Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

20 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız, Bulgaristan’da düzenlenen U20 Avrupa Voleybol Şampiyonasında finalde İtalya’yı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

20 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız, Bulgaristan’da düzenlenen U20 Avrupa Voleybol Şampiyonasında finalde İtalya’yı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

20 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda oynadığı 9 maçın 9’unu da kazanarak büyük bir başarıya imza attı ve altın madalya kazanarak Avrupa’nın zirvesine çıktı.

Sofya’da oynanan final mücadelesini TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu ve TVF Milli Takımlardan Sorumlu YKÜ Bahar Mert de izledi.

TÜRKİYE-İTALYA: 3-2

SALON: Hristo Botev

HAKEMLER: Atanas Varbanov (Bulgaristan), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)

TÜRKİYE: Liza, Bilge, Beren, Eylül, Begüm, Dilay, İlayda Naz (L), Helin (L) (Bianka İlayda, Nisan, Şevval, Selin, Selen)

İTALYA: Sassolini, Piomboni, Monaco, Adigwe, Bosso, Manfredini, Bardaro (L) (Moroni, Magnabosco, Micheletti, Esposito, Ndoye)

SETLER: 22-25, 25-16, 25-19, 17-25, 15-11

SÜRE: 117 dakika