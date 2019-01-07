Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2018 yılının son günü verdiği müjdeyle otomotiv sektörünü de kapsayan KDV ve ÖTV indirimlerinin 2019 yılının ilk çeyreğinde de süreceğini açıklamıştı. 2018’de yüzde 35 daralan otomotiv pazarı toplamda 620.937 adet satışa ulaştı. Sektör yöneticileri, 2019’a temkinli yaklaşsa da, potansiyelimizin daha yüksek kapasitelerde olduğu ve sıkıntılı süreçleri atlatacak güce sahip olduğumuzun altını çizdi…

VERGİ İNDİRİMLERİ TALEBİ DEVAM ETTİRİR

2018’ün ikinci yarısında önemli daralma yaşandı; ancak yılın son iki ayında geçerli olan vergi indirimlerinin sektör için doğru atılmış bir adım oldu ve iç pazara hareketlendi. Teşviklerin uzatılması, sektörümüz için atılmış çok önemli ve pozitif bir karar. Tofaş olarak yatırımlarımızı ve iş planlarımızı uzun vadeli bakış açısıyla yapıyoruz. Ülkemizin geleceğine ve yüksek büyüme potansiyeline olan inancımız tamdır. Şu anda da önemli bir dönüşümün yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Değişen teknoloji, dijitalleşme ve iklim değişikliği gibi unsurlar, sadece iş yapış şekillerimizi değil, hayat tarzını, dolayısıyla müşteri beklentilerini de değiştiriyor. 2019 yılında da uzun vadeli bakışımız ve ana konu başlıklarımız değişmeyecek…

İSTİKRARIMIZ DEVAM EDİYOR

Konjonktürel gelişmeler ve kurlara rağmen Toyota olarak 2018’i toplamda 33 bin 978 adetlik satışla tamamladık. Pazarda yüzde 5,5’lik oranla ilk 5 marka içindeyiz. Türkiye’de sattığımız bütün araçların yüzde 89,4’ünü burada üretiyoruz. Sektör olarak zor bir dönemden geçiyoruz. ÖTV ve KDV düzenlemesinin uzatılması çok olumlu bir yaklaşım. Her zaman bardağın dolu tarafına bakma gayreti içindeyiz. 2018’in başından bu yana avro yüzde 65’lik bir artış gösterdi. Aynı dönemde bizim araçlarımıza yaptığımız fiyat artışları modeline göre yüzde 25-49 arasında değişti. Şimdi 2019 modeller geleceği için günlük kurlara göre hareket edilecek. 2019 umarım çok kötü bir yıl olmaz.

DAHA YÜKSEK POTANSİYELE SAHİBİZ

ÖTV indiriminin devam etmesi sektör ve tüketici için çok önemli ve olumlu bir destek. Türkiye otomobil sahipliği konusunda her bin kişiye 144 otomobil ile ülke sıralamasında 93. sırada yer alıyor. Almanya’da bu rakam 572, Fransa’da 578. Komşu ülke Bulgaristan’da bin kişiye 393 otomobil düşüyor dolayısıyla Türkiye otomobil potansiyeli hâlâ yüksek bir ülke. Hem tüketici hem ülke ekonomisi açısından kilit sektörlerden biri olan otomotive verilen bu destek için hükümetimize teşekkürü bir borç biliriz. Enflasyonla topyekün mücadele kapsamında katkımızı 2019 yılında da sürdüreceğiz. Güçlü ekonomi ve güçlü bir Türkiye için, sektörün öncü şirketlerinden biri Renault Mais olarak ülkemiz yararına üzerimize düşeni yapmak en büyük önceliğimiz. Hükümetimizin ekonomik istikrar ve güven ortamına yönelik aldığı her karara destek vermekten gurur duyacağız.

BANKALARDAN DESTEK LAZIM

Otomotiv sektörü ÖTV ve KDV indirimiyle %78’lere varan daralma ardından son iki ayda az da olsa toparlanma sürecine girildi. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından verilen bu önemli destek 2019 yılının ocak, şubat, mart aylarında da otomotiv pazarının daralma süreci yavaşlatacaktır. Sektörün en hareketli dönemi olan kasım, aralık aylarında bile önemli düşüş yaşadığımız ortada. Ancak ÖTV ve KDV indirimi olmasaydı bu rakamları bile satamazdık. Bu dönemde bankacılık sektörü faiz oranlarında ve kredi taleplerini onaylama iştahında bir miktar daha tüketicinin yanında olursa satış rakamları artacaktır.

HER ŞEYE RAĞMEN BÜYÜDÜK

2018 yılı otomotiv için zordu, buna rağmen olumlu sonuçlar elde edebilen birkaç markadan birisiyiz. 2013-2018 arasında pazar payımızı iki katına çıkardık. 2019’da temkinli iyimser bir yaklaşımla pazarın 520 bin civarında olacağını öngörüyoruz. 2017 yılında 956 bine kadar yükselen otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2018 yılında bir milyonluk satış rekoru beklentisi ile başlayıp %35 düşüş ve 620.937 toplam satış rakamı ile kapandı.

ÇOK ÖNEMLİ BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ

2018’de sektörü etkileyen en önemli faktörlerden biri döviz kurları, diğeri maliyet faktörü olan enflasyondu. Bunlara rağmen otomotivdeki fiyat endeksi Ocak-Aralık döneminde sadece %18.2’lik artış gösterdi. Özellikle Kasım ve Aralık'taki vergi indirimlerinin etkisi ile beraber fiyat endeksi %20’nin altında kaldı. Aylık bazda incelediğimizde 2018'de yılın ilk yarısında 2017'ye benzer bir tablo görürken ikinci yarıda maalesef %70’leri geçen düşüşler yaşadık. 2019'a yönelik planlarımız çerçevesinde Ocak, Şubat ve Mart aylarında devam eden vergi indirimlerinin yılın geri kalanında da sürmesi durumunda pazarın 450 bin adet seviyesinde olacağını öngörüyoruz.