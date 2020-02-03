Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik - Belirtilen bölge içinde en fazla araç satan ülke 4 milyon 17 bin satışla Almanya olurken onu ikinci sırada 2 milyon 755 bin satışla Fransa izledi. 3. sırada İngiltere yer alırken İtalya 4. İspanya ise 5. sırada Toplam 30 ülkenin bulunduğu listenin son 5 ülkesine bakıldığında ise 13 bin 483 adetlik satışla İzlanda son sırada yer aldı. 2019 yılında Türkiye, yüzde 23,3'lük azalış ile Avrupa otomotiv satış sırlamasında 9'uncu ülke oldu. 491 bin 909 adet satış gerçekleştiren Türkiye, aralarında İsveç, Avusturya, İsviçre, Çekya ve Portekiz gibi ülkelerin de yer aldığı 22 Avrupa ülkesini geride bıraktı.



Fiyatlar bir yılda %60 arttı

İkinci el araç fiyatlarında yaşanan artışı mercek altına alan otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketi Cardata Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Bazı ikinci el otomobil modellerinde, geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında yüzde 60’a varan artışlar yaşandığını görüyoruz. Hatta ‘0’ kilometre fiyatına da yaklaşan ikinci el araçlar var. Bu artışlar ikinci el araçların değerli bir yatırım enstrümanı olarak görülmesine yol açıyor. Öyle ki, 12 ayda böyle bir getiriyi sunabilen başka finansal enstrüman yok. Buradan hareketle tüketici aracının değerlenmesini bekliyor ve satmıyor. İkinci el araç tedarikini oldukça azaltan bu sebep, fiyatların yükselmesindeki ana etken olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.