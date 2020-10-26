Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) sekiz yılı geride bırakan etkinlik takviminde bugüne dek toplam 4.025 proje yarışırken toplamda 1.449.000 TL nakdî ödülü proje sahiplerine dağıtıldı. 2012-2016 yılları arasında düzenlenen yarışmalarda Ticaret Bakanlığı desteğiyle toplam 10 proje sahibi iki yıl süresince yurtdışında eğitim görmeye hak kazanırken OİB etkinliklerde 180’den fazla otomotiv girişimine destek verildi. Bu girişimler 26 milyon TL’yi aşan yatırım alırken, ciroları 81 milyon TL’ye ulaştı ve halen 350’den fazla kişiye istihdam sağlamaya devam ediyor.

Konuyla ilgili düzenledikleri basın toplantısında konuşan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Türkiye otomotiv endüstrisinin 2019 yılı itibarıyla 30,6 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştığına dikkat çekerek “Sektörümüz ülke ihracatının yaklaşık beşte birini tek başına gerçekleştiriyor. Son 14 yılın ihracat şampiyonuyuz. İki milyonluk üretim kapasitemiz ve 1,25 milyon adet ihracatımız var. Ülkemiz Avrupa’nın 3. büyük ticari araç üreticisi, dünyanın 14. Avrupa’nın ise 4. büyük motorlu araç üreticisiyiz” dedi. OİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu ise pandeminin sanayiye yansımasına değinerek “Dolayısıyla yatırım konusunda tereddütler oluşuyor. Bunu gidermek için devlet ‘Yatırımlarınızın yüzde 45’ini vergiden düşebilirsiniz’ diyerek önemli bir destek paketi açıkladı. Ayrıca temettü dağıtımlarını yüzde 25 ile sınırlayıp paranın şirket içinde kalması ve bunun yatırıma dönmesi için de karar aldı. Teşvik olmasa da bu, etkileyici bir karar oldu. Bunlara bakarsak, yatırıma yönelmemiz lazım” dedi Burhanoğlu girişimcilerle yatırımcıları bir araya getirmek için düzenledikleri yarışmalarda birçok fikrin endüstriye kazandırıldığını sözlerine ekleyerek “Tasarım, yazılım, elektronik ve mekanik aksamdan, batarya ve pillere kadar birçok yenilikçi projeyi gün yüzüne çıkaracak yarışmamızda ödül miktarı toplam 250 bin lira. Dereceye girenler yurt dışında eğitim hakkı ve İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezinde projelerini geliştirme gibi imkânlara da kavuşacak” dedi.