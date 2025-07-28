Satış sonrası sektörü kırmızı alarm veriyor! Nakit akışı bozuldu, yatırım iştahı dibe vurdu

OSS Derneği Başkanı Ali Özçete, sektör genelinde işletme giderlerinin son iki yılda yüzde 200’e varan oranlarda arttığına dikkat çekerek ”TL bazlı ciroda yükseliş yaşansa da maliyetleri dengelemek giderek zorlaşıyor, son 20 günde 3 firma konkordato ilan etti” dedi.

ALİ ÇELİK - Türkiye otomotiv satış sonrası sektörü 2025 yılının ikinci çeyreğini de düşük tempoda geçirdi. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneğinin (OSS) açıkladığı 2025 yılı 2. Çeyrek Sektörel Değerlendirme Anketi’ne göre sektörde yılın ilk yarısında satış, ihracat ve istihdamda kayda değer bir büyüme sağlanamadı.

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Anket sonuçlarına göre sektörde yılın üçüncü çeyreği için de umutlar zayıflarken, yurt içi satışlarda dolar bazında sadece yüzde 1,58’lik bir artış gözlemlendi. Çıkan sonuçlara göre dernek üyelerinin büyük bölümünün gelecek üç ayda yeni bir yatırım planlamadığı ortaya çıkarken, en büyük sorun olarak “nakit akışındaki bozulma” öne çıkıyor.

Sektörün güncel durumunu değerlendiren Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Başkanı Ali Özçete “Sektörde hâlâ belirgin bir hareketlenme görmüyoruz. Yatırım iştahı zayıflarken, işletmelerin üzerinde nakit akışı baskısı giderek artıyor. Sektör genelinde işletme giderleri son iki yılda yüzde 200’e varan oranlarda arttı. TL bazlı ciroda yaşanan yükselişin büyük bölümü artan maliyetleri dengeleyemedi. Finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar, kredi hacminin sınırlanması ve yüksek faiz ortamı nedeniyle şirketlerin operasyonel sürdürülebilirliğini zorlaştırıyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli üretici ve dağıtıcı firmalarda nakit akışının bozuldu, bazı firmalar ise konkordato ilan etmek zorunda kaldı” ifadelerini kullandı.

ENFLASYON ETKİLİYOR

OSS verilerine göre 8,8 milyar dolarlık iç pazar hacmine sahip olan Türkiye otomotiv satış sonrası sektörü, küresel ticaret savaşları ve yüksek enflasyonun etkisiyle oldukça zorlanıyor.

Dernek tarafından Frost & Sullivan iş birliğiyle hazırlanan ve sektörün röntgenini çeken detaylı analizler, en büyük ihracat pazarının Almanya olduğunu ortaya koyarken, ABD’ye yönelik ihracatın dolaylı yollardan azaldığına dikkat çekiyor. Sektör temsilcileri, yedek parçanın bir tüketim değil güvenlik ürünü olduğunun altını çizerek, nakit sıkışıklığının sadece firmaları değil istihdamı da tehdit eder hâle geldiğini belirtiyor.