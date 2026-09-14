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T-Otomobil

Sektörün en büyük fuarı başlıyor: EV Charge Show’da geri sayım

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Sektörün en büyük fuarı başlıyor: EV Charge Show’da geri sayım

EV Charge Show, 26-28 Kasım’da İstanbul’da düzenlenecek. Elektrikli araç sektörünün yeni buluşmasında bu yıl ilk kez EV Service Show da yer alacak.

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Elektrikli mobilite ekosisteminin Türkiye’deki en kapsamlı buluşması olarak dikkat çeken EV Charge Show, bu yıl kapsamını daha da büyüterek 26-28 Kasım 2026 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezinde kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Organizasyonda eş zamanlı olarak elektrikli araç satış sonrası dünyasına odaklanan EV Service Show da ilk kez sektör profesyonelleriyle buluşacak.

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Konuyla ilgili açıklama yapan Etkinlik Direktörü Ahmet Aslantürk “EV Charge Show ve EV Service Show’u eş zamanlı düzenleyerek bu iki dönüşümü aynı çatı altında buluşturuyoruz. Amacımız, bir tarafta elektrikli mobiliteye yatırım yapmak isteyen kurumları doğru çözümlerle buluştururken, diğer tarafta servis sektörünün elektrikli araçlara hazırlanmasına ve yeni iş fırsatlarını keşfetmesine katkı sağlamak” dedi.

Yazar : ALİ ÇELİK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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