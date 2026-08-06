Hyundai’nin yenilenen tamamen elektrikli IONIQ 6 modeli Türkiye’de satışa sunuldu. 800V mimari ve 680 km’ya kadar menzile sahip modelin fiyatı da belli oldu.

Hyundai Motor Türkiye, tamamen elektrikli IONIQ 6’nın kapsamlı tasarım ve teknoloji güncellemeleriyle yenilenen versiyonunu Türkiye’de satışa sundu. IONIQ 6, makyajlanan versiyonunda hem görsel hem de teknik anlamda önemli geliştirmeler sunuyor. Hyundai’nin “Pure Flow, Refined” tasarım yaklaşımı doğrultusunda geliştirilen model, daha sade, modern ve premium bir karakter kazanırken, aerodinamik verimliliğini de daha ileri seviyeye taşıyor.

DAHA AERODİNAMİK TASARIM

Ön bölümde ince LED gündüz farları ve tampon içine entegre edilen gizli ana farlar yer alıyor. Yeniden şekillendirilen ön tampon hava akışını iyileştirirken aynı zamanda aerodinamik sürtünmeyi azaltıyor. IONIQ 6 yenilenen versiyonunda 0,21 Cd’lik sürtünme katsayısına sahip.

Arka bölümde ise teni tasarımlı tampon, daha sade spoiler, Parametrik Pixel LED aydınlatmalar ve yeniden şekillendirilen difüzörle geliyor.

Yeni IONIQ 6 Türkiye’de: İşte fiyatı ve özellikleri

SÜRÜCÜ OODAKLI KOKPİT

Tamamen yenilenen iç mekânda yüksek çözünürlüklü iki adet 12,3 inçlik dijital gösterge ve bilgi-eğlence ekranı kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği ile geliyor. Orta konsolda bulunan USB-C bağlantıları daha yüksek şarj hızı sunarken farklı cihazların aynı anda kullanılmasına da imkan tanıyor.

Elektrikli platformun sunduğu düz zemin yapısı sayesinde özellikle ön ve arka yolcular için oldukça ferah bir hayat alanı oluşturuluyor.

ELEKTRİKLİ SÜRÜŞTE YÜKSEK VERİMLİLİK

Advance ve Progressive donanım paketleri, sırasıyla 125 kW ve 160 kW maksimum güç ve 350 Nm maksimum tork üretiyor. 185 km/sa maksimum hıza ulaşabilen IONIQ 6, Advance paketiyle 0’dan 100 km/s hıza 8,3 sn’de, Progressive paketiyle ise 7,4 saniyede çıkabiliyor. Advance donanım seviyesinde 63 kWh, Progressive’de ise 84 kWh’lık bir bataryaya yer veriliyor. Her iki bataryada da NMC pil teknolojisi tercih edilmiş. Böylece hızlı şarj imkanı elde edilirken aynı zamanda yüksek performans ve verimlilik de ön planda tutuluyor.

Yeni IONIQ 6 Türkiye’de: İşte fiyatı ve özellikleri

18 DAKİKADA YÜZDE 10’DAN YÜZDE 80’E ŞARJ

Hyundai’nin E-GMP mimarisi üzerine geliştirilen yeni IONIQ 6, yüksek verimlilik sağlayan elektrik motorları ve gelişmiş batarya teknolojileriyle dikkat çekiyor. 800 Volt mimarisi sayesinde araç ultra hızlı DC şarj istasyonlarında yaklaşık 18 dakika içerisinde bataryasını yüzde 10’dan yüzde 80 seviyesine kadar şarj edebiliyor. Batarya ön koşullandırma sistemi sayesinde özellikle düşük hava sıcaklıklarında şarj performansı optimize ediliyor. Yeni enerji yönetim sistemi ise farklı sürüş koşullarına göre batarya kullanımını sürekli analiz ederek maksimum verimlilik sağlıyor. Rejeneratif frenleme sistemi sürüş sırasında oluşan kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek menzilin artırılmasına katkıda bulunuyor. Direksiyon arkasındaki kulakçıklar sayesinde sürücüler rejeneratif frenleme seviyesini manuel olarak ayarlayabiliyor. Akıllı i-Pedal sistemi ise tek pedalla sürüş deneyimini destekleyerek özellikle şehir içi kullanımda sürüş konforunu artırıyor.

GELİŞMİŞ BAĞLANTI TEKNOLOJİLERİ

Yeni IONIQ 6, Bluelink hizmetiyle sürekli güncellenebilecek. Modelde sunulan bağlantı teknolojileri arasında Kablosuz Yazılım Güncellemesi (OTA), Hyundai Dijital Anahtar 2, Akıllı telefon üzerinden araç erişimi, Dijital anahtar paylaşımı, Uzaktan araç kontrolü, Bulut tabanlı navigasyon, Gerçek zamanlı rota optimizasyonu, Şarj istasyonu planlaması yer alıyor.

Yeni IONIQ 6 Türkiye’de: İşte fiyatı ve özellikleri



Araç, rota planlaması sırasında batarya seviyesini analiz ederek uygun şarj noktalarını otomatik olarak öneriyor.

ARAÇTAN CİHAZLARINIZI ŞARJ EDİN

Yeni IONIQ 6, Vehicle-to-Load (V2L) teknolojisini sunmaya devam ediyor. Bu sistem sayesinde araç bataryasıyla elektrikli bisiklet, dizüstü bilgisayar, kamp ekipmanları, kahve makinesi gibi cihazlarınızı şarj edebiliyorsunuz.

GÜVENLİK DONANIMI

Yeni IONIQ 6’da bulunan sürüş destek sistemleri arasında Akıllı Hız Limiti Asistanı, Adaptif Hız Sabitleyici, Şerit Takip Asistanı, Şerit Hizalama Asistanı, Ön Çarpışma Önleme Asistanı, Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı, Arka Çapraz Trafik Çarpışma Önleme Asistanı, Güvenli Çıkış Asistanı, Çevre Görüş Monitörü, Kör Nokta Görüntü Monitörü, Akıllı Park Yardım Asistanı, Ön, arka ve yan park çarpışma önleme asistanı yer alıyor.

YENİ IONİQ 6 TÜRKİYE FİYATI

Modelin Türkiye liste fiyatları da belli oldu. 125 kW standart menzil Advance paket versiyonu 3.225.000 TL’lik liste fiyatına sahip. Ancak model kampanyalı olarak 2.483.000 TL’den sunuluyor. 160 kW uzun menzil Progressive paket versiyonun ise 3.725.000 TL’den satılıyor.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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