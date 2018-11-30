Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Epic Games tarafından geliştirilen battle royale türündeki Fortnite, hızlı yükselişini sürdürüyor. Fortnite kullanıcı sayısı ile birlikte ezeli rakibi PUBG’yi yeniden geride bırakmayı başardığı açıklandı. Firma en son Haziran 2018’de oyuncu sayısının 125 milyonu aştığını duyurmuştu. Bloomberg’in yaptığı habere göre aradan geçen 6 aylık sürede bu sayıya 75 milyon kişi daha eklendi ve toplam oyuncu sayısı 200 milyonu geçti.

6 Ayda yüzde 60 artış

Digitalage’in haberine göre Fortnite’ın oyuncu sayısının 200 milyonu aştığı açıklaması, oyun dünyasının yine de en çok konuşulan haberlerinden biri oldu. Fortnite 9 Kasım’da da 8.3 milyon anlık oyuncu sayısına ulaşarak bu alanda kendine ait rekoru kırmıştı.

Oyun dünyasının en çok izlenen oyunu ve aynı anda en çok kişinin izlediği oyun yayını olma rekorlarını da elinde bulunduran Fortnite’ın Haziran 2018’de yapılan açıklamaya göre 125 milyondan fazla oyuncusu bulunuyordu. Mevcut bilgiler doğrultusunda Fortnite’ın oyuncu sayısının aradan geçen 6 aylık sürede %60 oranında arttığı görülüyor.

Fortnite; PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android ve iOS platformlarında ücretsiz olarak oynananabiliyor.