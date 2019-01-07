Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

WhatsApp'a bu sabah saatlerinde gelen güncelleme, kullanıcıların işine fazlasıyla yarayacak yeni özellikleri beraberinde getirdi. WhatsApp 2.19.10 sürümü ile birlikte grup sohbetlerinde atılan mesajlar için özel yanıtlama özelliği, grup sohbeti içinde gönderilen bir mesajı alıntılayarak mesaj sahibine özel olarak yanıt vermenize imkan sağlıyor. Bu özellik, WhatsApp Android sürümü için uzun süredir kullanımdayken, iOS sürümüne yeni eklendi.

WhatsApp'ta dikkat çeken bir diğer özellik ise resim ve videolarla birlikte çıkartmaların da bu görüntülere eklenebilmesi.

Son olarak 3D Touch desteği de kazanan WhatsApp, bir kısım iPhone kullanıcısını ilgilendiren bir özelliğe de imza atmayı ihmal etmemiş. 3D Touch özelliği bulunan iOS kullanıcılarının Durumlar sekmesine gelerek herhangi bir kişinin durum simgesinin üzerine güçlü bir şekilde parmağını bastığında kişinin WhatsApp durumunu önizlemesini mümkün kılıyor.