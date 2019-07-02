Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Kullanıcılar Fast Share ile internet kullanmaksızın birbirlerine dosyaları hızlıca yollayabilecek. Android 4.0 sürümünde ilk defa yayınlanan Android Beam isimli dosya paylaşım sistemi, NFC teknolojisini destekleyen cihazların Wi-Fi veya Bluetooth üzerinden dosyalarını birbirlerine gönderebilmelerine imkân sağlıyordu. Android Q ile birlikte Android Beam, yerini Fast Share’e bırakacak. Henüz resmî duyurusu yapılmayan paylaşım sisteminin aktif olabilmesi için kullanıcıların Bluetooth ve konum bilgilerini açık tutması gerekiyor. Aynı zamanda kullanıcının Fast Share uyumlu cihaz kullanması da gerekiyor. Böylece cihazlar NFC’ye gerek duymadan Wi-Fi üzerinden dosya aktarımı yapabilecek.