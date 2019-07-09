Sistem kaynaklarını fazlaca tüketen reklamları engellemek isteyen Google, reklamların engellenmesi için kullanıcıların herhangi bir şey yapmasına gerek kalmadan web tarayıcısının bu işlemi yapmasını sağlayacak. İnternet üzerinde bulunan milyonlarca internet sitesi gelirlerini reklamdan kazanıyor ancak zaman zaman reklam gösterimleri büyük sıkıntılara sebep olabiliyor. Özellikle sistem kaynaklarını bolca kullanan bazı reklamlar bilgisayar ve telefonların yavaşlamasına sebep oluyor.
Chrome, reklamları engelleyecek
09.07.2019 - 04:25 | Son Güncelleme: 09.07.2019 - 04:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Google, web tarayıcı Chrome’un reklamları otomatik olarak engellemesi için çalışmalara başladı.
Etiketler : chrome,chrome reklam,
635800 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/635800.aspx
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