Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sistem kaynaklarını fazlaca tüketen reklamları engellemek isteyen Google, reklamların engellenmesi için kullanıcıların herhangi bir şey yapmasına gerek kalmadan web tarayıcısının bu işlemi yapmasını sağlayacak. İnternet üzerinde bulunan milyonlarca internet sitesi gelirlerini reklamdan kazanıyor ancak zaman zaman reklam gösterimleri büyük sıkıntılara sebep olabiliyor. Özellikle sistem kaynaklarını bolca kullanan bazı reklamlar bilgisayar ve telefonların yavaşlamasına sebep oluyor.