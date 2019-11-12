Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Müşteri ve çalışan deneyimi üzerine odaklanan, dijital dönüşüme kendini hazırlayan tüm şirketlerin bulundukları sektörde fark oluşturacağına inandığını belirten Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur “Müşteri deneyimine verilen önemin her geçen yıl artması sektörümüzü olumlu etkiliyor. Teknolojiye yaptığımız yoğun yatırım sayesinde Turkcell Global Bilgi’nin dijital müşteri deneyimine yönelik hazırlığını tamamladık. Turkishtime dergisi tarafından yapılan ‘Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri Araştırması’nda sektörde dereceye giren tek Ar-Ge merkezi olduk. Geliştireceğimiz yapay zekâ ve robotik süreç otomasyonu tabanlı iş modelleri ile sektörde farkımızı ortaya koyacağız Müşteri deneyimi üzerine çalışmalarımızı detaylı anlatan web sitemiz musterimetre.com.tr’yi hayata geçirdik. Deneyim analitiği üzerine yaptığımız çalışmaları artırarak elde ettiğimiz tecrübeleri firmaların dijital dönüşümüne katkı sağlamak için kullanacağız” dedi.