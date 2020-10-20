Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple’ın geçen hafta düzenlediği lansmanda duyurmadığı bilgi ortaya çıktı.

9to5Mac’in Brezilya Ulusal Telekomünikasyon Ajansı ANATEL’in verilerine dayandırdığı haberine göre, iPhone 12 mini’de 2 bin 227 mAh batarya bulunuyor. iPhone 12’ye baktığımızda ise karşımıza 2 bin 815 mAh’lik bir batarya çıkıyor.

Rakamlar iPhone 12’nin bir önceki modele göre daha düşük bir pil değeri ile geldiğini gösteriyor.

Zira Apple bir önceki modeli iPhone 11’de 3 bin 110 mAh’lik bataryaya yer vermişti.

iPHONE 12'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple lansmanda 4 yeni iPhone modeli tanıttı: iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max. 4 yeni iPhone modeli de 5G teknolojisine ev sahipliği yapıyor.

A14 Bionic chip ile gelecek olan cihazın arka tarafında iki adet kamera bulunuyor. Bu iki kamera da 12 MP değerinde. 6.1 inç ekrana sahip olan iPhone 12 4GB RAM ile geliyor. Apple’ın bu modelde sunduğu depolama seçecekleri ise 64 GB, 128 GB, 256 GB şeklinde.

iPHONE 12'NİN FİYATI NE KADAR?

5.4 inç OLED Super Retina XDR ekran ile gelen iPhone 12 Mini ise iPhone 12 ile aynı özelliklere sahip daha küçük boyutlara sahip bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor.

iPhone 12'nin ABD'deki başlangıç fiyatı 799 dolar iPhone 12 Mini'nin başlangıç fiyatı ise 699 dolar olarak açıklandı.

iPHONE 12 PRO'NUN FİYATI NE KADAR?

Lansman kapsamında iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max de görücüye çıktı. iPhone 12 Pro'nun ABD'deki başlangıç fiyatı 999 dolar, iPhone 12 Pro Max'in başlangıç fiyatı ise 1099 dolar olarak açıklandı.

6.1 inç – 2778×1284 piksel ekran ile gelen iPhone 12 Pro 6GB RAM’e ev sahipliği yapıyor. 64 GB, 128 GB ve 256 GB depolama opsiyonları ile gelen cihazın kamere değerleri ise şöyle:

Ön kamera: 12 Megapiksel – f/2.2 diyafram – Dolby Vision HDR

Arka kamera: 12 MP f/1.6 geniş ana (OIS) – 12 MP f/2.4 ultra geniş.- 12 MP f/2.0 telefoto – LiDAR

6.7 inç – OLED – Super Retina XDR ekran ile gelen iPhone 12 Pro Max de 6GB RAM’e ev sahipliği yapıyor. 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama opsiyonları ile gelen cihazın kamere değerleri ise şöyle…

Arka kamera: 12 MP geniş açılı (f/1.6) – 12 MP telefoto (f/2.2) – 12 MP ultra geniş açılı (f/2.4)

Ön kamera: 12 MP (f/2.2)