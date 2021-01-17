Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G ve Galaxy S21 Ultra 5G modellerini tanıttı. Yeni amiral gemisi serisi, yeni tasarımı profesyonel kamerası ve Galaxy cihazında şimdiye kadar kullanılan en gelişmiş işlemciye sahip. Galaxy S21, kompakt 6,2 inç ekranı ve hafif tasarımıyla dikkat çekerken Galaxy S21+ daha geniş 6,7 inç ekrana ve daha büyük pil boyutuna sahip. Galaxy S21 Ultra ise 6,8 inçlik dinamik AMOLED 2X ekranıyla, Galaxy S21 ailesinin en büyük üyesi. Şimdiye kadarki en dayanıklı Gorilla Glass olan Corning Gorilla Glass Victus ile donatılan ekran aynı zamanda Samsung’un şimdiye kadar ürettiği ekranların da en akıllısı. Samsung bu telefonunda bir ilki de gerçekleştirdi. Kullanıcıların artık 120 Hz’lik yenileme hızının akıcılığı ile Quad HD+ ekran arasında bir tercih yapmaları gerekmiyor. Galaxy S21 Ultra sayesinde kullanıcılar artık her ikisine de aynı anda sahip olabiliyor. Galaxy S20 ile karşılaştırıldığında Galaxy S21 Ultra, 1.500 nit’lik pik parlaklık değeriyle yüzde 25 daha parlak görüntü veriyor. Bu da herhangi bir Galaxy akıllı telefonda şimdiye kadar elde edilmiş en yüksek değer. Ayrıca akıllı göz koruma kalkanı sayesinde kullanıcıların gözlerini yormuyor.

100X ZOOM VE 108 MP KAMERA

Dörtlü arka kamera (ultra-geniş, geniş ve ikili tele-kamera) ile gelen Galaxy S21 Ultra'da bulunan 108 MP profesyonel düzey sensör sayesinde, 64 kat daha zengin renk verisine sahip 12 bit HDR fotoğraflar, en az üç kat daha geniş dinamik aralıkta çekilebiliyor. Galaxy akıllı telefonlarda bir ilk olarak, ön ve dörtlü arka lensler dâhil, tüm lenslerde 60fps’de 4K çekim yapılabilirken aynı kalitede farklı bir açıya geçiş de yapılabiliyor. Galaxy S21 Ultra’nın 100x Space Zoom özelliği, Dual Piksel (2PD) AF özellikli bir optik 3x, bir optik 10x olmak üzere Samsung’un ilk ikili-tele kamera sistemine sahip olduğundan, kullanıcılar hareketten uzak olsalar da kristal berraklığında kareler yakalayabiliyor.

Samsung, Galaxy S Serisi cihazlar için bir ilki gerçekleştirerek kullanıcıların en sevdiği S Pen deneyimini de Wacom teknolojisiyle Galaxy S21 Ultra’ya getirdi. Çizim yapmaktan not almaya, fotoğraf düzenlemekten belge imzalamaya kadar uzanan bir dizi özelliğiyle S Pen’in gücünü Galaxy S21 Ultra’nın gücüyle birleştirmek mümkün. Üstelik Galaxy Note ya da Galaxy Tab cihazlarında kullanılan S Pen de kullanılabiliyor ya da istendiğinde uyumlu kılıfıyla birlikte ayrıca satın alınabiliyor.

ARACINIZIN KAPISINI AÇABİLECEKSİNİZ

Galaxy S21 Ultra ve Galaxy S21+’ta bulunan yerleşik Geniş Paylaşım Ağı (UWB) sayesinde, Galaxy S21 Ultra cihazı kullanılarak uyumlu olan araba kapıları anahtarsız bir şekilde otomatik olarak açılabilecek. Ayrıca kullanıcılar UWB-destekli Galaxy S21 Ultra ve Galaxy S21+ cihazlarında AR bulucuyu çalıştırarak, kaybettikleri bir eşyayı bulmak için yardıma ihtiyaçları olduğunu bildiren sanal mesajları başka Galaxy akıllı telefon kullanıcılarına gönderebilecek. Bunun yanı sıra Android Auto sisteminde mevcut olan SmartThings sayesinde Galaxy S21 Serisi cihazları ile evdeki akıllı cihazlar, arabadan yönetilebilecek. Kullanıcılar, Galaxy S21 cihazını Android Auto uyumlu arabasına bağlayarak, henüz eve varmadan, aracın içinden evinin ışıklarını yakabilecek, evin ısısını dahi yükseltebilecek.

KONUM BİLGİLERİNİ KALDIRIYOR

Galaxy S21 kullanıcılarına üst düzey güvenlik sunuyor. Samsung’un güvenli işlemcisine dışarıdan müdahaleleri önleyici güvenli belleği ekleyen Samsung Knox Vault, Galaxy S21 cihazların yeni bir koruma katmanına sahip olmasını sağlıyor. Galaxy S21’de gizliliğinizi korumak ve izlemek için de yeni bir araç bulunuyor. Artık paylaşımlarınız öncesinde fotoğraflarınızdan konum meta verilerini güvenli bir biçimde kaldırabilirsiniz. Galaxy S21’in yepyeni Özel Paylaşım fonksiyonuyla, gönderdiğiniz içeriklere kimlerin erişebileceğini ve içeriklerin ne kadar süre erişime açık olacaklarını da kontrol etmeniz mümkün. Şarj konusunda da iddialı olan Galaxy S21 Ultra 30 dakikada yüzde 50 şarj oranına ulaşıyor.

FİYATI 9.999 LİRADAN BAŞLIYOR

Samsung Türkiye Başkanı Philip Choi, Galaxy S21 serisinin Türkiye'de ön siparişle satışa sunulduğunu açıkladı. Galaxy S21 veya Galaxy S21+ modellerini satın alan kişilere Galaxy Buds Live, Galaxy S21 Ultra'yı satın alanlara Galaxy Buds Pro hediye ediliyor. Tüketiciler dilerlerse hediye Galaxy Buds Pro yerine 11 Şubat tarihine kadar “Eskiyi Getir, Yeniyi Götür” kampanyasından faydalanarak yeni Galaxy S21 Ultra’ya daha uygun fiyatlarla sahip olabiliyor. Galaxy S21 5G ve Galaxy S21+ 5G 29 Ocak tarihi itibarıyla, operatör ve Samsung.com, operatör ve çevrim içi perakende kanalları üzerinden genel satışa sunulacak. İşte S21'in Türkiye fiyatları:

¥ Galaxy S21 5G 8 GB RAM + 128 GB depolama: 9.999 TL

¥ Galaxy S21 5G 8 GB RAM + 256 GB depolama: 12.999 TL

¥ Galaxy S21+ 5G 8 GB RAM + 256 GB depolama: 13.499 TL

¥ Galaxy S21 Ultra 5G 12 GB RAM + 128 GB depolama: 15.999 TL

¥ Galaxy S21 Ultra 5G 12 GB RAM + 256 GB depolama: 16.499 TL

AKILLI KULAKLIK GALAXY BUDS PRO

Samsung, S21 serisi ile birlikte yeni nesil kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Pro’yu da tanıttı. Galaxy Buds Pro, üç ayrı mikrofonu ve Ses Alma Birimi (VPU) sayesinde kullanıcının sesini istenmeyen seslerden ayırarak, mümkün olan en net haliyle karşı tarafa iletilmesini sağlıyor. Dış bölümde yer alan mikrofonlardan biri, yüksek sinyal gürültü oranına (SNR) sahip ve bu sayede arka plan seslerini en aza indiriyor. Ayrıca, Samsung yeni Rüzgâr Kalkanı teknolojisiyle aktif gürültü engelleme özelliğine sahip. Böylece kullanıcılar arka plan sesini yüzde 99’a kadar azaltabiliyor, istedikleri seviyede ayar yapabiliyor. Ortam sesi özelliği sayesinde de yakındaki sesleri 20 desibelin üzerine çıkaracak şekilde ayarlayabiliyorlar.

Kullanım durumuna göre kablosuz kulaklıklarla Galaxy akıllı telefonlar ve tabletler arasında otomatik bağlantı geçişi yapılabiliyor. Örneğin, Galaxy Tab7 cihazında bir video izlerken Galaxy S21 akıllı telefonuna bir çağrı geldiğinde tamamen yeni Auto Switch özelliği videoyu durduruyor ve Galaxy Buds Pro kullanılarak çağrıyı cevaplayabiliyor. Çağrı sona erdiğinde, kulaklıklar hemen tablete yeniden bağlanıyor ve video tekrar oynamaya ve ses kulaklıktan yeniden duyulmaya başlıyor.

Tamamen şarj olduğunda sekiz saatlik çalma süresi elde edilirken kablosuz şarj kutusunda ise 20 saatlik ek yedek güç bulunuyor. Kulaklık, şarjı bittiğindeyse beş dakikalık hızlı şarj ile bir saatlik çalma süresine ulaşıyor. Galaxy Buds Pro'nun fiyatı 1.599 TL.