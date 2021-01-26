Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

The Guardian'ın haberinde, İngiltere parlamentosunun içişleri komitesinin paylaştığı rakamlara göre, ocak ayının ilk üç haftasında Telegram 25 milyon, Signal ise dünya çapında 7,5 milyon kullanıcı kazandı. WhatsApp'ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika kamu politikası direktörü Niamh Sweeney, diğer uygulamalara "göçün" şirketin hizmet şartlarındaki güncellemesiyle ilgili olduğunu söyledi. İngiltere'de en çok indirilen 8. uygulama olan WhatsApp, zorba kararı yüzünden 23.lüğe düştü. WhatsApp Türkiye'de de çok sayıda kullanıcısını, başta BiP olmak üzere diğer mesajlaşma uygulamalarına kaptırdı.