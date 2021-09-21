Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklarla, Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MIG-29 uçakları İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK VE TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİDE YER ALDI

Türk Hava Kuvvetleri, TEKNOFEST gösterilerine SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları ekiplerinin yanı sıra, 2 adet F-4, 1 adet F-16, 1 adet C-130, 1 adet E-7T, 1 adet KT-1T, 1 adet AS-532 ile katılım sağladı.

TEKNOFEST BOYUNCA DEVAM EDECEK

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları başta olmak üzere birçok gösteri ekibi TEKNOFEST boyunca uçuşlarına ve etkinliklerine devam edecek.

TEKNOFEST 2021 heyecanı Atatürk Havalimanı'nda başladı! TEKNOFEST tüm heyecanıyla başladı. Binlerce kişi İstanbul Atatürk Havalimanı’na akın etti. TEKNOFEST 26 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek.

TEKNOFEST dünya markası oluyor Her yıl büyük bir ilgi, merak ve heyecanla takip edilen, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST bugün başladı.

Bayraktar DİHA, ilk kez TEKNOFEST’te! BAYKAR Savunma sosyal medyadan yaptığı DİHA paylaşımıyla merak uyandırdı. Bayraktar DİHA, Atatürk Havalimanı’nda yarın başlayacak olan TEKNOFEST’te ilk kez görücüye çıkacak.