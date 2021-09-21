Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Baykar, gelirştirdiği yerli ve milli insansız hava arçlarını ve en yeni teknoloji ile ürettiği ürünleri Teknofest 2021'de görücüye çıkardı. Her araç ve ürünün ayrı ayrı ziyaretçilerin yoğun ilgisini çektiği günde, en çok ilgi görenlerden biri de Türkiye'nin ilk uçan arabası olma özelliğini taşıyan Cezeri oldu. Cezeri ilk olarak Teknofest 2019'da görücüye çıkmıştı.

10-15 YIL İÇERİSİNDE YOLLARA İNMESİ BEKLENİYOR

Türkiye’nin ilk yerli ve milli insansız hava araçlarını üreten Baykar, en yeni teknolojilerle geliştirdiği ürünleri TEKNOFEST’ 2021’de sergiliyor. Baykar tarafından milli ve özgün kaynaklarla geliştirilen uçan araba ‘Cezeri’ TEKNOFEST 2021’de katılımcılarla buluştu. Daha önce 2019 yılında gerçekleşen TEKNOFEST’te tanıtılan uçan araba bugün başlayan TEKNOFEST’te de görücüye çıktı. Uçan arabanın gelecekte trafik sıkışıklığının önlenmesine, şehir içi ulaşımın kolaylaşmasına katkıda bulunması öngörülüyor. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği uçan arabanın 10 - 15 yıl içinde yollara inmesi bekleniyor.



"BİLİM KURGU FİLMLERİNDE GÖRDÜĞÜMÜZ ARAÇLARA BENZİYOR"

TEKNOFEST’i ziyaret eden Göksel Yaman isimli vatandaş uçan arabayla ilgili olarak ‘’Uçan araba ‘Cezeri’ oldukça ilgimizi çekti. Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz araçlara benziyor. Kullanılmaya başlandığında trafik sorununa çözüm olabilir ve hayatı kolaylaştırır. Yerli firmalarımızın böyle teknolojiler geliştirmesinden dolayı çok mutlu ve gururluyum’’ dedi.

Türkiye'nin ilk uçan arabası "Cezeri"nin uçuş denemesine Şırnak da talip oldu Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Sevinç, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası "Cezeri"nin uçuş denemesinin Şırnak'ta yapılması talebinde bulundu.

"Cezeri, Diyarbakır'da uçsun" önerisine Selçuk Bayraktar'dan destek Türkiye'nin ilk uçan arabası, hazır hale gelince ünlü İslam alimi El Cezeri'nin ilk robotlarını yaptığı Amida Höyük'te denenecek.

Selçuk Bayraktar'a çağrı yaptı: Cezeri'nin uçuş denemeleri Amida Höyük'te yapılsın Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası "Cezeri"nin "Diyarbakır'ın kalbi" olarak nitelendirilen Amida Höyük'te uçuş denemesi yapması talep edildi.

Cezeri için hava yolu açılıyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu eylem planı kapsamında park yeri sorununun çözümü için akıllı otoparkların devreye alınacağını, otonom araç ve hava taksilere yönelik yasal düzenlemelerin yapılacağını söyledi.

Selçuk Bayraktar: Cezeri ile herkes pilot olacak Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar bundan sonraki hedeflerinin akıllı uçan arabalar olduğunu belirterek “Kişisel bilgisayar gibi kullanılan, kişisel akıllı arabaları hayal ediyoruz. Cezeri herkesi pilot yapabilen çok akıllı bir araç olacak” dedi.

Dünya Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'yi konuşuyor BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı. Türk mühendislerinin tasarlayıp ürettiği 230 kg'lık ön prototip, uçuş testlerinde 10 metre yükseldi. Türkiye'nin bu başarısı ise dünyada manşet oldu. Reuters gibi ABC gibi dünyaca ünlü ajanslar ve televizyonlar, Cezeri'den övgüyle bahsetti.