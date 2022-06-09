Türkiye Gazetesi

Yazılım ve teknoloji devi Microsoft, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden üç ay sonra Rusya'daki işini önemli ölçüde küçülttüğünü açıkladı. Dünyanın en büyük beş teknoloji şirketinden biri olan Microsoft, ilk olarak Mart ayı başlarında Rusya'da 'yeni' ürün ve hizmet satışlarının fişini çekti. Haziran ayına gelindiğinde ise, Bloomberg News'in haberine göre, Rusya'daki faaliyetlerini bitirmeye başladığı için 400 çalışanını işten çıkardı.

Bir Microsoft sözcüsü yaptığı açıklamada, "Ekonomik değişikliklerin ve Rusya'daki faaliyetlerimiz üzerindeki etkisinin bir sonucu olarak, Rusya'daki operasyonlarımızı önemli ölçüde küçültme kararı aldık" dedi. Microsoft yetkilisi açıklamasına, "Yeni satışların askıya alınması yürürlükte kalırken, Rus müşterilerle mevcut sözleşme yükümlülüklerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini de ekledi.

DEV ŞİRKETLER RUSYA'DAN ÇEKİLİYOR

Teknoloji devi, alınan karar neticesinde 400 çalışanın durumdan etkilendiğini aktardı. Şu anda Rusya'da Microsoft'ta kaç kişinin çalıştığı belli değil. Microsoft CFO'su (mali işler müdürü) Amy Hood, bu yılın başlarında Rusya'nın Microsoft'un gelirinin yüzde birinden daha azını oluşturduğunu açıklamıştı.

Microsoft, Rusya'daki işini askıya alan veya sonlandıran ilk büyük çok uluslu şirket değil. Dell, Apple, Nike ve Adidas dahil olmak üzere birçok Batılı şirket, Rusya ile bağlarını koparıyor, mağazalarını kapatıyor veya satışları durduruyor. Şirketler, bu yolla Rusya'ya yaptırım uyguluyor.

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