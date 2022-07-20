Türkiye Gazetesi

Çakır, SOM ve Şimşek füzeleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli vurucu güçleri arasında yer alıyor. Savunma sanayiinde başlatılan yerli ve milli projeler kapsamında üretilen Çakır füzesi seyir füzeleri arasında öne çıkıyor. Diğer bir seyir füzesi SOM ise farklı varyantları ile TSK'nın ihtiyaçlarını karşılıyor. Saldırı amaçlı geliştirilen Şimşek füzesi ise hem menzili hem de teknik özellikleri ile dikkat çekiyor.

HAYALET AVCI ÇAKIR

ROKETSAN tarafından geliştirilen seyir füzesi Çakır; karadan, denizden ve havadan fırlatılabiliyor. Yaklaşık 150 km ve üzeri menzile sahip. Çakır'ın en önemli özelliği ise ağ tabanlı veri bağı sayesinde hedefe ilerlerken kullanıcı seçimine bağlı olarak hedef değiştirme ve görev iptaline olanak sağlıyor. Çakır'ın teknik özellikleri ise gemisavar ve seyrir füzesi türünde geçiyor. 275 mm çapa ve 3, metre standart boya sahip. Booster motoru eklenince Çakır'ın boyu 4,1 metreye kadar ulaşıyor. Ağırlığı 275 kg. Motoru eklendiği zaman ise ağırlığı 330 kg olabiliyor. Savaş başlığının ağırlığı ise 70 kg. Çakır'ın sevindiren bir diğer özelliği ise yerli motor kullanması. KTJ-750 turbo motor kullanıyor. Hızına gelecek olursak 0,75 ve 0,85 mach bir hiza sahip. Son olarak menzili 150 km ve üzeri menzillerde etkili olabiliyor. Alçak irtifada uçabildiği için radara yakalanması çok zor olan bir füze. Bu kapsamda TSK'nın vurucu gücü için çok önemli bir silah Çakır...

TAMAMEN YERLİ SOM AİLESİ

SOM, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda Tübitak SAGE tarafından geliştirilerek 2011 yılında envantere girdi. SOM füzelerinin farklı farklı varyantları bulunuyor. SOM varyantları; SOM-A, SOM-B1, SOM-B2, SOM-C1, SOM-C2 ve SOM-J şeklinde sıralanıyor. SOM-A; daha basit ve koordinat girilerek kullanılan bir seyir füzesi. SOM-B1 ve SOM-B2 SEYİR FÜZELERİ DE A varyantının ardından geliştirilen diğer füzeler... SOM-J varyantı ise F35 için geliştirildi.SOM füzeleri deyince asıl dikkat edilmesi gereken füze varyantları ise SOM-C1 ve SOM-C2... Deniz üzerindeki hareketli hedefler için C1 ve C2 varyantları geliştirildi. SOM'ların en öne çıkan özelliği ise hava savunma sistemlerinin etkin menziline girmeden hedeflerini nokta atışlarıyla imha edebiliyorlar. Havadan fırlatılan ŞOM varyantlarının kanatçıkları açılarak hedefe ilerlediği sırada operasyon öncesinde kendi belleğine yüklenen hedefinin görüntülerini merkeze gönderiyor ve o sırada gördüğü görüntülerle karşılaştırıyor. Merkezden bir teyit gelmeden hedefini yok etmiyor. Bu da SOM'ları akıllı bir füze haline getiriyor. SOM'ların teknik özelliklerine gelince; yerli motor olan KTJ-3200 kullanıyor. 600 kg ağırlığa sahip ve boyu yaklaşık 4 metre ve manevra kabiliyeti bulunuyor. Bunun yanısıra Kızılötesi özelliği sayesinde düşmanın elektronik harbine karşı yanılma seviyesi bir nevi korumalı askeri düzeye indiriliyor. SOM füzeleri farklı hedefler ve operasyonlar için değiştirilebilen harp başlıklarına sahip bu d aonları çok daha kullanışlı hale getiriyor.

AVDI AVCI OLDU: ŞİMŞEK

Şimşek, ilk olarak hedef uçak olarak üretildi. Hava savunma sistemlerinin, hava radar sistemlerinin testlerinde, eğitimlerinde imha edilmek için kullanılıyordu, fakat sonrasında bir varyantı geliştirilerek füzeye dönüştürüldü. Şimşek uzun menzili bir füze olarak üretildi. Entegre edilen GPS güdümlü otonom uçuş sayesinde uzun mesafelerde bulunan hedefleri etkisiz hale getirebiliyor. 45 dakikalık bir havada kalma süresine sahip. Saatte 650 km hiza ulaşabiliyor. Bir nevi kamıkaze İHA olarak da adlandırılabilir. Görüş hattı menzili 76 km olabiliyor ve 50 bin ila 20 bin feet arasında görev yapabiliyor. 4 Ağustos 2012 tarihinde ilk uçuşunu yapan ŞİMŞEK, Ekim 2021'de füze olarak karşımıza çıktı. TUSAŞ ANKA'da da görülen Şimşek, SİHA'lara monte edilebilecek ve yine görev esnasında da SİHA'lardan ayrılıp silaha dönüşebilecek bir canavar haline geldi. Şimşek geliştirilmeye devam edilerek, süpersonik hızlara ulaştıırlmaya çalışılıyor. Söz konusu durum gerçekleştiği takdirde düşman radarlarında görüntülenmesi farklı hale gelecek. Öyle ki düşman radarları Şimşek'i o hızlara ulaştığı takdirde uçak olarak algılamaya başlayacak. Bu da düşmanı şaşırtmak için oldukça önemli bir silah haline gelecek.



Türkiye Gazetesi Editörü Batuhan Topbaş TSK'nın Vurucu Güçleri serisinde bu üç füzeyi inceledi.

Milli helikopter motorunda sona gelindi: Savunma Sanayii Başkanı tarih verdi Yerli imkanlarla geliştirilen Gökbey helikopterine güç verecek milli helikopter motoru için yeni bir açıklama geldi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yıl sonuna işaret ederek TUSAŞ'tan söz aldığını açıkladı.

Savunma sanayiinde büyük hamle: İsmail Demir 'pazar değil aktör konumuna geldik' diyerek duyurdu "Ülkemiz savunma sanayii alanında artık bir pazar değil aktör konumuna gelmiştir" diyen Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "20 yıl önce sadece 62 savunma projesi yürütülürken, bugün bu sayı 800’e yaklaştı" dedi. Demir, ürünlerimizi ihraç ettiğimiz ülke sayısının 170’e, ihraç edilen ürün çeşidinin ise 228'e çıktığını açıkladı.

İsmail Demir: Savunma sanayiinden güç alıyoruz Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin savunma sanayisiyle sahada güçlü olması gerektiğini belirtti.

Türk savunma sanayii gövde gösterisi yapacak: Dünyanın gözü ULAQ-SİDA’da Dünyada ilk ve tek olma özelliğini taşıyan; yerli ve milli imkanlarla üretilen insansız deniz aracı ULAQ-SİDA, dost ve müttefik deniz kuvvetlerinin ilgi odağı oldu.