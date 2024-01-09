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Togg sedan Las Vegas’ta tanıtıldı, işte merakla beklenen araçtan ilk görüntüler
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Hilal Bardakcı
Togg, sedan modelini tanıttı! Yerli otomobil markası, ABD'nin Las Vegas kentindeki dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2024'te yeni modelini duyurdu. Togg'un sedan aracından ilk görüntüler gelirken, özellikleri de resmiyete kavuştu.
Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (Consumer Electronics Show/CES) bu yıl da yerini alan Türkiye'nin otomobil markası Togg, yeni sedan modelini ilk defa tanıttı. Togg'un bir süredir merakla beklenen sedan modelinin ayrıntıları belli oldu.
Togg CEO'su Gürcan Karakaş, bir sonraki adımın Avrupa'da olacağını söyledi, gelecek dönemde Almanya'da faaliyetlerine başlayacaklarını söyledi.
İşte Togg sedan modelinden ilk görüntüler: