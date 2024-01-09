Togg sedan Las Vegas’ta tanıtıldı, işte merakla beklenen araçtan ilk görüntüler

9 Ocak 2024 22:25 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 22:31

Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (Consumer Electronics Show/CES) bu yıl da yerini alan Türkiye'nin otomobil markası Togg, yeni sedan modelini ilk defa tanıttı. Togg'un bir süredir merakla beklenen sedan modelinin ayrıntıları belli oldu.

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, bir sonraki adımın Avrupa'da olacağını söyledi, gelecek dönemde Almanya'da faaliyetlerine başlayacaklarını söyledi.

İşte Togg sedan modelinden ilk görüntüler: