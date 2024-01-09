Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Togg sedan Las Vegas’ta tanıtıldı, işte merakla beklenen araçtan ilk görüntüler

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Togg, sedan modelini tanıttı! Yerli otomobil markası, ABD'nin Las Vegas kentindeki dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2024'te yeni modelini duyurdu. Togg'un sedan aracından ilk görüntüler gelirken, özellikleri de resmiyete kavuştu.

    Togg sedan Las Vegas’ta tanıtıldı, işte merakla beklenen araçtan ilk görüntüler
    Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (Consumer Electronics Show/CES) bu yıl da yerini alan Türkiye'nin otomobil markası Togg, yeni sedan modelini ilk defa tanıttı. Togg'un bir süredir merakla beklenen sedan modelinin ayrıntıları belli oldu. 

    Togg CEO'su Gürcan Karakaş, bir sonraki adımın Avrupa'da olacağını söyledi, gelecek dönemde Almanya'da faaliyetlerine başlayacaklarını söyledi. 

    İşte Togg sedan modelinden ilk görüntüler:

    Togg sedan Las Vegas’ta tanıtıldı, işte merakla beklenen araçtan ilk görüntüler

    Togg sedan Las Vegas’ta tanıtıldı, işte merakla beklenen araçtan ilk görüntüler

    ToggOtomobilSedan
    Haberler > Teknoloji > Togg sedan Las Vegas’ta tanıtıldı, işte merakla beklenen araçtan ilk görüntüler
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Einstein'ın adını taşıyan uydu fırlatıldı - TeknolojiEinstein'ın adını taşıyan uydu fırlatıldıKAAN ilk uçuş öncesi son düzlükte - TeknolojiKAAN ilk uçuş öncesi son düzlükteUçaktan düşen iPhone çalışır halde bulundu - TeknolojiUçaktan düşen iPhone çalışır halde bulunduÇinli bilim insanları 'yapay güneş' geliştirdi - TeknolojiÇinli bilim insanları 'yapay güneş' geliştirdiANKA-3'ün teslim tarihi belli oldu - TeknolojiANKA-3'ün teslim tarihi belli oldu2024 astronomik açıdan özel bir yıl olacak - Teknoloji2024 astronomik açıdan özel bir yıl olacakApple Vision Pro'nun çıkış tarihini açıkladı - TeknolojiApple Vision Pro'nun çıkış tarihini açıkladıSamsung'dan dünyanın ilk saydam MicroLED ekranı - TeknolojiSamsung'dan dünyanın ilk saydam MicroLED ekranıTelefonunu şarja takıp uyuyanlar faciayla karşılaşabilir - TeknolojiTelefonunu şarja takıp uyuyanlar faciayla karşılaşabilirApple satışlarında sürpriz düşüş - TeknolojiApple satışlarında sürpriz düşüş
    Sonraki Haber Yükleniyor...