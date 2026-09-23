Xiaomi'nin Redmi Note 17 serisi Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatlar

Xiaomi'nin Redmi Note 17 serisi, dört farklı model ile Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni seri, 10000 miliampere varan batarya kapasitesi, güçlendirilmiş dayanıklılık yapısı ve yapay zeka destekli teknolojileriyle öne çıkıyor. Serinin fiyatı ise 24 bin 999 liradan başlayıp 46 bin 999 liraya kadar çıkıyor.

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Xiaomi, Redmi Note 17 serisini Türkiye'de satışa sundu. Seride ilk kez sunulan Pro Max modeli Redmi Note 17 Pro Max 5G dahil olmak üzere dört yeni model bulunuyor. Seri, tamamen yenilenen tasarım, daha yüksek kapasiteli bataryalar, hızlı şarj ve geliştirilmiş suya ve düşmeye karşı dayanıklılık özellikleriyle öne çıkıyor. Redmi Note serisi, şimdiye kadar dünya genelinde 500 milyonun üzerinde, Türkiye'de ise 8 milyondan fazla sevkiyat gerçekleştirdi.

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BATARYADA 6 YILLIK KULLANIM DETAYI!

Serinin en üst modeli Redmi Note 17 Pro Max 5G, yüzde 16 silisyum içeren 10000 miliamper bataryasıyla tek şarjla 3 güne kadar kullanım sunarken, 100 watt HyperCharge ve 27 watt ters şarj desteğiyle geldi.

Redmi Note 17 Pro 5G, 8340 miliamper batarya ve 67 watt HyperCharge, Redmi Note 17 5G ve Redmi Note 17 4G ise 7700 miliamper batarya ve 45 watt turbo şarj desteği sunuyor.

Redmi Note 17 Pro Max 5G ve Redmi Note 17 Pro 5G, "uzun ömürlü kullanım, güvenilir deneyim" yaklaşımıyla sektörde TÜV SÜD 5 Yıldızlı Titan Kalite Sertifikası alan ilk modeller oldu.

Redmi Note 17 5G ve Redmi Note 17 ise TÜV SÜD 5 Yıldızlı Pil Performansı Sertifikası'na sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Serinin tamamında yer alan Redmi Titan Batarya Sistemi, silisyum-karbon pil teknolojisi ve akıllı güç yönetimini bir araya getirdi.

Akıllı pil yönetim sistemi sayesinde bataryalar, 1600 şarj döngüsünün ardından başlangıç kapasitelerinin yüzde 80'inden fazlasını koruyabilirken, bu değer yaklaşık 6 yıllık kullanıma karşılık geliyor.

REDMİ TİTAN YAPISI İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ DONANIM

Redmi Note 17 Pro Max 5G ve Redmi Note 17 Pro 5G, güçlendirilmiş donanım mimarisi Redmi Titan Yapısı ile geliyor.

Her iki model de IP66 ve IP68 korumasının yanı sıra iki metre derinlikte 72 saatlik suya dayanıklılık testini geçti. Seride ilk kez sunulan Su Altı Modu, su altında fotoğraf ve video çekimine olanak tanırken, Wet Touch Technology 2.0 su, yağ, köpük ve ter gibi etkenlere karşı dokunmatik hassasiyeti korumaya yardımcı oluyor.

SGS Sertifikası ile desteklenen Pro modeller, 3 metreye kadar yükseklikten granit yüzeye düşme testlerine dayanacak şekilde geliştirildi. Corning Gorilla Glass Victus 2 de düşme ve çizilmelere karşı dayanıklılığı artırıyor.

Redmi Note 17 serisi, yeniden tasarlanan kamera modülü, düz ekranı, yuvarlatılmış köşeleri ve çift dokulu arka paneliyle daha modern bir tasarım sunuyor.

Redmi Note 17 Pro Max 5G'nin özel bulut pembesi rengi, UV ışığı altında bulut beyazından sıcak pembe-turuncu tonlara dönüşen fotokromik arka kapak tasarımıyla dikkati çekiyor. Redmi Note 17 Pro 5G ise saten turuncu ve gök mavisi renk seçenekleriyle sunuluyor.

Pro modeller 6,83 inç, Redmi Note 17 5G ve Redmi Note 17 ise 6,99 inç ekranla geldi. Redmi Note 17 Pro Max 5G ve Redmi Note 17 Pro 5G, 3500 nite kadar maksimum parlaklık, 1,5K çözünürlük ve 3200 hertz anlık dokunmatik örnekleme hızı sunuyor.

Serinin hoparlörleri medya içerikleri, zil sesleri ve bildirimlerde yüksek ve net ses sunarken, Redmi Note 17 Pro Max 5G'de ses seviyesi yüzde 400'e varan artışla daha ileri taşındı.

Redmi Note 17 Pro Max 5G, Snapdragon 6 Gen 5 Mobil Platformu ile yoğun oyun, 4K içerik ve çoklu görevlerde güçlü performans vadediyor. Redmi Note 17 Pro 5G ise günlük eğlence ve üretkenlik ihtiyaçlarına yönelik akıcı bir deneyim sağlıyor.

Her iki model de bellek genişletme ile 24 GB'a kadar RAM desteği veriyor. Redmi Note 17 Pro Max 5G ve Redmi Note 17 Pro 5G, günlük kullanımda üretkenlik ve özgünlüğü destekleyen Xiaomi HyperAI özellikleriyle geldi. Tüm Redmi Note 17 serisi modellerinde Google Gemini ve Google ile Circle to Search özellikleri de yer alıyor.

REDMİ NOTE 17 SERİSİNİN TÜRKİYE FİYATLARI

Redmi Note 17 Pro Max 5G (8+256 GB) 46 bin 999 lira, Redmi Note 17 Pro 5G (8+256 GB) 36 bin 999 lira, Redmi Note 17 5G (6+256 GB) 27 bin 999 lira ve Redmi Note 17 4G (6+256 GB) 24 bin 999 lira satış fiyatıyla müşterilere sunuluyor.

Xiaomi Türkiye'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek satın alımlarda kullanıcılara Redmi Watch 6, Xiaomi Buds 6, Xiaomi OpenWear Stereo, Redmi Buds 8 Pro, Xiaomi Smart Band 10 Pro, Xiaomi 80W Adaptif Kablosuz Şarj Standı, Redmi Headphone Neo veya Redmi Watch 6 Active ürünlerinden biri hediye olarak sunuluyor.

Redmi Note 17 serisi için ayrıca 2 yıl içinde bir ücretsiz ekran değişimi, 5 yıl içinde bir ücretsiz batarya değişimi, iki ay ücretsiz YouTube Premium ve 6 ay geçerli 200 GB Google One aboneliği fırsatı da sağlanıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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