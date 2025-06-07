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39 bin kişi yaşıyordu, nüfus 1 milyonu aştı! Kurban Bayramı'nda herkes oraya akın etti!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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39 bin kişi yaşıyordu, nüfus 1 milyonu aştı! Kurban Bayramı&#039;nda herkes oraya akın etti!
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurban Bayramı tatilinde İzmir’in gözde turizm merkezi Çeşme, adeta dolup taştı. Nüfusu 1 milyonu aşan ilçede otellerdeki doluluk oranı yüzde 90’a ulaşırken, özellikle Ilıca Plajı’ndaki yoğunluk dikkat çekti. Hem denizin hem de güneşin tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar sahilleri hıncahınç doldurdu. Bayramın ikinci gününde Çeşme’ye akın eden tatilciler, trafikte de uzun kuyruklar oluşturdu.

Geçtiğimiz hafta su seviyesi yüzde 13’e kadar düşen Kutlu Aktaş Barajı'yla gündeme gelen İzmir’in Çeşme ilçesi, bayram tatilinde yoğun ilgi gördü. 39 bin kişinin yaşadığı ilçe, bayramda gelen tatilcilerle birlikte 1 milyonun üzerinde nüfusa ulaştı. Otellerin doluluk oranı ise yüzde 90’a çıktı. Ilıca Plajı başta olmak üzere sahiller doldu taştı. Deniz ve güneşin keyfini çıkarmak isteyenler plajlara akın ederken, ilçe girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

"HEM SUYU SICAK, HEM ORTAM"

Bayram tatilinde İzmir’in Bayraklı ilçesinden günübirlik olarak Çeşme’ye geldiklerini söyleyen Hatem Gökay (36), “Ilıca Plajı’nı çok beğeniyoruz. Ailecek rahatça gelebileceğimiz, deniziyle ve sahiliyle çok güzel bir yer. Hem suyu sıcak, hem ortam keyifli” dedi.

39 bin kişi yaşıyordu, nüfus 1 milyonu aştı! Kurban Bayramı'nda herkes oraya akın etti! - 1. Resim

Eşi İzem Gökay (32) ise Ilıca'nın atmosferine hayran olduklarını belirterek, “Gerçekten harika bir yer. Denizi tertemiz, ortamı huzurlu. Üstelik İzmir’e yakın olduğu için günübirlik gelenler için de ideal” ifadelerini kullandı. Çiftin küçük çocukları da yüzmek ve oyun oynamak için Ilıca Plajı’nı tercih ettiklerini söyledi.

39 bin kişi yaşıyordu, nüfus 1 milyonu aştı! Kurban Bayramı'nda herkes oraya akın etti! - 2. Resim

"KALABALIK AMA HUZURLU"

Çeşme’ye ailesiyle birlikte gelen 15 yaşındaki Salih Kaan Heper de plajın bayramda dolu olmasına rağmen keyifli olduğunu belirterek, “Bugün kafa dinlemek için geldik. Deniz çok güzel. Kalabalık var ama bu da bayramın neşesi. Herkes burada tatilin tadını çıkarıyor” dedi.

39 bin kişi yaşıyordu, nüfus 1 milyonu aştı! Kurban Bayramı'nda herkes oraya akın etti! - 3. Resim

"HER YIL GELİYORUM"

Manisa’nın Soma ilçesinden gelen Resul Bolat (37) ise, “Bayramda deniz havası almak istedim. Ilıca’nın suyu hem temiz hem serinletici. Her sene geldiğim bir yer. Bu yıl da bayram tatilini burada geçirmek istedim” diyerek Ilıca’ya olan sevgisini dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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