Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı, kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4, Trakya'da 4 ila 8 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden, öğle saatlerinden sonra Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette; Marmara’nın batısı, Ege ve Batı Akdeniz ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 16

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor) 18

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 23

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuvvetli, doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor) 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 24

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15