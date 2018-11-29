Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MEB tarafından, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürülen okul müdür yardımcısı ile ilgili bilgilendirme yapıldı.



Bilgilendirmede, "İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir okuldan basına yansıyan 'şiddet görüntüleri' ile ilgili olarak, söz konusu okul müdür yardımcısı açığa alınmış olup, hakkında gerekli inceleme, soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.