MEB tarafından, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürülen okul müdür yardımcısı ile ilgili bilgilendirme yapıldı.
Bilgilendirmede, "İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir okuldan basına yansıyan 'şiddet görüntüleri' ile ilgili olarak, söz konusu okul müdür yardımcısı açığa alınmış olup, hakkında gerekli inceleme, soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Öğrencilere şiddet uyguladığı iddia edilen müdür yardımcısı hakkında karar çıktı
29.11.2018 - 20:37 | Son Güncelleme: 29.11.2018 - 20:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürülen okul müdür yardımcısı, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) açığa alındı.
MEB tarafından, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürülen okul müdür yardımcısı ile ilgili bilgilendirme yapıldı.
Etiketler : İzmir,
591044 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/591044.aspx
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