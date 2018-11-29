MEB tarafından, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, öğrencilere şiddet  uyguladığı öne sürülen okul müdür yardımcısı ile ilgili bilgilendirme yapıldı.
 
Bilgilendirmede, "İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir okuldan basına  yansıyan 'şiddet görüntüleri' ile ilgili olarak, söz konusu okul müdür yardımcısı  açığa alınmış olup, hakkında gerekli inceleme, soruşturma başlatılmıştır."  ifadelerine yer verildi.