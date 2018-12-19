Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan uyarı sonrasında İstanbul'da beklenen yağış ve rüzgar, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdürüyor. Rüzgar yer yer hız ve şiddetini arttırırken, yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Şiddetini arttıran rüzgar nedeniyle ağaçlar savruldu.

Öte yandan, hava muhalefeti nedeniyle İDO tarafından yapılacak seferlerle ilgili bir açıklama yapıldı. Buna göre, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy sabah 08:30 -10:55 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferi ile Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.