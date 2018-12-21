Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adapazarı şehir merkezindeki Reji Sokak'taki kötü kokulardan rahatsız olan vatandaşlar, belediyeye şikayette bulundu. Adapazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kokunun burada oluşan çöp evden geldiğini tespit etti. Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen Hikmet Ş., kapıyı açtığında karşılarında zabıtayı görünce şok oldu.

Görevlilerin "Evinde temizlik yapacağız" demesine rağmen dışarıya çıkmayan Hikmet Ş.,"Burayı yıkacaksınız biliyorum, çıkmıyorum" dedi. Zabıtanın uğraşlarına, "Buradan ancak ölüm çıkar" diyerek cevap veren Hikmet Ş., bir süre sonra ikna oldu. Dışarıya çıkan Hikmet Ş., çöp evin temizlenmesini şaşkın bakışlarla izledi.

Ahşap evin içindeki bütün çöpleri çıkaran ekipler, evi yeniden yaşlı adama teslim etti. Yapılan çalışmada evden 2,5 kamyon çöp çıktı. Çalışmaları izleyen bölge halkı, çıkarılan çöpleri görünce şaşkına döndü.