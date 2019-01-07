Kaza, Bingöl-Solhan karayolu Karan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.A.idaresindeki 34 GJ 6201 plakalı tır, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin 112 acil servis ekiplerine bildirmesinin ardından kaza yerine UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Bingöl’de tır devrildi: 3 yaralı
07.01.2019 - 12:05 | Son Güncelleme: 07.01.2019 - 12:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl’de tır devrildi. Feci kazada 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Etiketler : bingöl,haberler,kaza,
597045 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/597045.aspx
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