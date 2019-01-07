Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kocaköy köyü sahiline operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afgan uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Çanakkale’de 38 düzensiz göçmen yakalandı
07.01.2019 - 13:17 | Son Güncelleme: 07.01.2019 - 13:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Etiketler : kaçak,haberler,
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