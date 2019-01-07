Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kocaköy köyü sahiline operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afgan uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.