Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen komando birlikleri ve zırhlı askeri araç yüklü konvoy Hatay'a ulaştı. Türkiye'nin farklı birliklerden gönderilen komandolar ile üzerinde tank ve zırhlı personel taşıyıcıların olduğu askeri tırlar, güvenlik önlemleri altında Yayladağı ilçesine geldi. Burada tırlardan indirilen çok sayıda askeri araç, İdlib sınırındaki birliklere doğru hareket etti.
Tırlardan tek tek indirilip böyle yola çıktılar!
11.01.2019 - 18:21 | Son Güncelleme: 11.01.2019 - 18:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sınır birliklerine takviye olarak gönderilen komando birlikleri ve zırhlı araçlar Hatay'a ulaştı.
Etiketler : Sınır birlikleri,zırhlı araçlar,Hatay,
597760 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/597760.aspx
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