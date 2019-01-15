Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, Soğanlık’ta bir rezidansın 22. katında M.K. isimli kadının zorla tutulduğu ihbarı üzerine harekete geçerek, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen ve hakkında tehdit, silahla yaralama, konut dokunulmazlığı ihlali, hırsızlık suçlarından arama kararı bulunan Derviş D.’yi düzenlediği operasyonla gözaltına almıştı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada atışa hazır vaziyette bin 100 gram skunk, 550 gram marihuana, 744 adet ecstasy hap, 233 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 10 bin 600 TL ve 1 cep telefonu ele geçirilmişti. Derviş D., emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli, “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.