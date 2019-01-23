Geçim kaynağı hayvancılık olan Gümeli beldesinde, E.C.'ye ait 2 koyunda başlayan hastalık, veteriner hekimlerin müdahalesine rağmen düzelmeyince Alaplı İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Alınan örnek ve tahliller Ankaraya gönderildi. Gelen sonuçlarda 2 koyunda koyu-keçi vebası hastalığı tespit edildi. Veteriner hekimler, koyunlara gerekli tedavi ve aşılamayı yaptı. Belde, diğer küçükbaşların da bulaşıcı olan hastalığın olup olmadığını kontrol etmek için 3 haftalığına karantinaya alındı. Alaplı İlçe Tarım Müdürü Rafet Yılmaz, konuyla ilgili olarak kaymakamlık nezdinde komisyon kararının alındığını ve gerekli tüm işlemlerin yapıldığı söyledi.
Koyun-keçi vebası rastlanan belde karantinaya alındı
23.01.2019 - 20:40 | Son Güncelleme: 23.01.2019 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesi, 2 koyunda tespit edilen koyun-keçi vebası nedeniyle 3 haftalığına karantinaya alındı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Zonguldak,
599861 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/599861.aspx
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