Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, yangın Hükümet Caddesi Sinarit sokak’ta Sevim Öksüz’e ait ahşap binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler binayı tamamen sararken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı, Marmara İtfaiye Grup Amirliği kısa sürede olay mahalline gelerek yangına müdahale etti. İtfaiye aracının giremediği dar ve dik merdivenleri bulunan sokağa itfaiye erleri yangına uzun hortumlarla su ve köpük sıkarak, çevrede bulunan evlere sıçramasını önledi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın büyümeden tamamen söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Bacadan çıkan kıvılcımdan kaynaklandığı tahmin edilen yangın için soruşturma başlatıldı.