Beytüşşebap Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe ve köylerinde şiddetli kar yağışı nedeniyle okulların 1 Mart 2019 tarihinde bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi. İlçe genelinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verilirken, Kaymakamlık tarafından vatandaşların da duyarlı olması istendi.
Beytüşşebap'ta eğitime kar engeli
28.02.2019 - 19:27 | Son Güncelleme: 28.02.2019 - 19:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Etiketler : Şırnak,tatil,
607724 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/607724.aspx
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