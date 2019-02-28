Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beytüşşebap Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe ve köylerinde şiddetli kar yağışı nedeniyle okulların 1 Mart 2019 tarihinde bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi. İlçe genelinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verilirken, Kaymakamlık tarafından vatandaşların da duyarlı olması istendi.