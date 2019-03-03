Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün gece Bozkurt ilçesi Alikurt Mahallesi'nde meydana geldi. Atakan S., iddiaya göre av tüfeğini temizlediği sırada yanlışlıkla tetiğe dokundu. Tüfekten çıkan saçmalar karşısındaki babası Mehmet S.'nin göğsüne isabet etti. Mehmet S. kanlar içerisinde yere yığılırken, yakınları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.



Ağır yaralandığı belirlenen Mehmet S. İlk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet S., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma Atakan S.'yi gözaltına aldı. Atakan S.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirdi.