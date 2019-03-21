Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde dün saat 09.34’te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 22 kişi yaralandı. Sarsıntıyla birlikte çok sayıda evde hasar oluşurken panikle kendilerini dışarı atan vatandaşlar, uzun süre şoktan kurtulamadı.

Depremin ardından aynı bölgede büyüklükleri 4,8 ile 3,2 arasında değişen onlarca artçı sarsıntı meydana geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde 22 vatandaşın yaralandığını açıkladı. Kurum, “Ağır hasarlı 139 bina var. Hafif hasarlı olanların sayısı ise 132. Tamamen yıkılmış 7 bina var. Toplamda 278 yapıya ilişkin tespit yapıldı. Çalışmalar sürüyor” dedi. Depreme uyurken yakalanan ve evi tamamen yıkılan 53 yaşındaki Emine Doğan “Deprem bitinceye kadar durdum ve üstüme yorgan örttüm. Çatı ayrıldı ve gökyüzünü gördüm, tuğlalar tepeme iniyordu” diye konuştu. Doğan, 1999’da Gölcük depreminde de evinin su altında kaldığını belirterek, bu olayla birlikte ikinci defa evsiz kaldığını dile getirdi. Ahırı çöken ve 15 büyükbaş hayvanı göçük altından çıkarılan Ayşe Hız ise “Deprem sırasında canımız gitti geldi. Aklımızı kaçıracaktık. Böyle şiddetli deprem 1970’li yıllarda yaşanmıştı” ifadelerini kullandı. Deprem sebebiyle onlarca hayvanın da telef olduğu belirtildi. İHA

PROF. DR. ZİYADİN ÇAKIR:

Burada bilinen fay yok

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, Acıpayam’da büyük bir fay hattının olmadığını belirterek, 5,3-5,4 büyüklüğüne kadar çıkabilecek artçı sarsıntıların da birkaç ay içerisinde sonlanacağını söyledi. Çakır “Bu depremin yaşandığı fay, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) aktif fay haritasında görünmüyor. Bu o bölgede fay olmadığı anlamına da gelmiyor. Uzun tekrarlanmalarla kırılan bazı faylar olabiliyor. Yavaş bir faydır. Belki bin belki iki bin yılda bir deprem üretiyordur. Bu sebeple izleri yeryüzünde çok belli olmuyor. Bu depremden sonra artçılar yaşanacaktır. Burası genişlemeli bölge. Çökmelere sebep oluyor” diye konuştu. Çakır, zemini sıkıntılı olan yerlerde depremin sarsıntısının dalga boyu arttığı için daha fazla hissedildiğini aktardı.