Başkale ilçesindeki Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığınca icra edilen önleyici hizmet devriyesi faaliyeti esnasında, Albayrak Mahallesi sınırlarında şüpheli bir grup insanın yaya olarak arazide hareket tespit edildi. Yaptığı müdahale sonucunda; 39 Afganistan, 11 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 50 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Muradiye ilçesindeki Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van-Erciş karayolu üzerinde devam eden yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında ise durdurulan bir ticari taksi içerisinde 6 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler işlemlerinin bitmesinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Van’da 56 kaçak göçmen yakaladı
28.03.2019 - 10:22 | Son Güncelleme: 28.03.2019 - 10:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda 56 kaçak göçmen yakalandı.
Etiketler : Van,kaçak göçmen,
613214 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/613214.aspx
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