Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre kaza, Muş-Bitlis Karayolu Sanayi Sitesi karşısındaki demiryolunda meydana geldi. Muş-Bitlis karayolundan Üçdere köyüne gitmeye çalışan Rıdvan Güler yönetimindeki 46 FZ 556 plakalı otomobil, Bitlis istikametinden gelen yük treninin çarpması sonucu dereye uçtu. Otomobilde sıkışan Sevgül Güler, AFAD ekiplerinin çalışması ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan Rıdvan ve Sevgül Güler’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak güvenlik önlemi alırken, Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arışbaş ise olay yerine gelerek konu hakkında bilgi aldı. Öte yandan hurdaya dönen araç, vinç yardımı ile çekiciye yüklenerek bulunduğu yerden çıkarıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.